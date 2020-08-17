«Светлая радость пришла в дом»: Глеб Матвейчук забрал из роддома любимую и сына

17.08.2020, 10:30, Разное

Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз 11 августа. Вокалист забрал возлюбленную Елену Глазкову и сына Александра из роддома.

На своей странице в Instagram Глеб Матвейчук показал кадры из важного события. На снимке исполнитель держит на руках наследника, а рядом жена Елена Глазкова с букетом цветов и дочкой Алисой. Под фото он написал благодарность любимой за сына.

Артист готовился к возвращению супруги из роддома. Он накрыл стол, украсил комнату воздушными шарами, заказал торт, на котором изобразили богатыря и трехглавого дракона. На кондитерском изделии указали дату рождения сына Александра, его вес и рост.

Подписчики исполнителя в комментариях стали поздравлять семью с важным событием. Отметились там и Денис Клявер, Юнис Теймурханлы и Юсиф Эйвазов. Все пожелали здоровья маме и малышу. Поклонники стали спрашивать Глеба Матвейчука, когда же состоится свадьба, так как они с Еленой Глазковой не состоят в официальном браке. Раньше пара хотела устроить торжество в Швейцарии, но перенесли его на неопределенное время.

Напомним, что Глеб Матвейчук ранее был в браке с Анастасией Макеевой. Вместе они прожили 6 лет, позже актриса сообщала, что хотела забеременеть, но не получалось. Она полагает, что именно из-за этого семья и распалась.