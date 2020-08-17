 

В РФ седан Volkswagen Jetta существенно подорожал

17.08.2020, 10:25, Новости дня

Обновленный немецкий седан Volkswagen Jetta существенно подорожал на российском рынке.

Появились данные, что в базовой версии приобрести вышеуказанный автомобиль теперь можно за 1,51 миллиона рублей. В данном случае речь идет о модификации, оснащенной 1,6-литровым бензиновым мотором на 110 л.с. мощности. Кроме того, новинка также получила 5-ступенчатую механическую коробку передач и упрощенный набор опций.

Однако требовательным клиентам седан Volkswagen Jetta доступен и в более улучшенной  модификации с 1,4-литровым агрегатом, который выдает 150 л.с. мощности. В такой версии приобрести новинку можно по цене 1,8 миллиона рублей. Не исключается, что остальные модели немецкого бренда также в ближайшее время подорожают.



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