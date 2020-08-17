СМИ сообщили о десятках грузовиков Росгвардии на пути к Белоруссии

17.08.2020, 10:23, Разное

Первым тревожную новость сообщил фейсбук-аккаунт Conflict Intelligence Team (CIT). По оценке источника, в машинах могли ехать “не менее 600 бойцов”. Однако в Западном военном округе заявили, что эти образцы техники на вооружении отечественных войск не стоят.

Россияне заметили десятки грузовиков на дороге между Петербургом и Псковом, а также на дороге Москва – Минск. Видео с этими автомобилями также опубликовал журналист Василий Максимов, получивший запись от коллеги. По данным CIT, ролик снят в 83 километрах от границы с Белоруссией.

СМИ сообщили о возможном передвижении машин Росгвардии в республику. Ранее вновь избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия готова оказать его стране “всестороннюю помощь по обеспечению безопасности” в случае внешних военных угроз.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx

— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Напомним, что протесты в Белоруссии и забастовки продолжаются несколько дней. Есть пострадавшие. Заведены десятки уголовных дел против митингующих. Тысячи белорусов, вышедших на улицы городов республики, требуют отстранить Александра Лукашенко от власти и провести перевыборы.