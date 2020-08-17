 

Офтальмолог объяснил разное восприятие цвета мужчинами и женщинами

17.08.2020, 10:23, Разное

Офтальмолог Ирина Лещенко отметила, что мужчины зачастую не могут воспринимать некоторые оттенки цветов. У женщин же такая проблема встречается гораздо реже.

Лещенко обратила внимание, что неспособность воспринимать оттенки не является дальтонизмом: при нем человек может не различать какой-либо цвет вообще. Врач добавила, что в большинстве случаев зрительные дефекты у мужчин проявляются с рождения и связаны с аномалией колбочек внутри сетчатки глаза, сообщает телеканал “360”.



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