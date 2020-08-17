Ученые создали сокращающее походы в больницу приложение

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17.08.2020, 10:17, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Мальме, создали приложение, которое поможет пациентам сократить количество походов в больницу. Программа отслеживает состояние здоровье людей, проходящих лечения амбулаторно. Она идеально подойдет пациентам с коронавирусом, чтобы те оставались дома и не заражали медицинский персонал.
Приложение является абсолютно бесплатным. Посредством GPS оно измеряет, какое расстояние человек проходит за заданный временной период. Речь идет о базовом шестиминутном тесте, результаты которого позволяют определить физическую форму человека. Человек должен ходить по коридору больницы, в том время как персонал оценивает его состояние.

Если программа установлена на телефоне, то тест можно проходить рядом с домом. Приложение разработано с учетом нынешней ситуации в мире с распространением COVID-19.

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