Лукашенко пренебрежительно высказался о бастующих

17.08.2020, 10:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который на вертолете прилетел на Минский завод колесных тягачей, комментируя забастовки в стране, заявил, что «150-200 человек погоду не делают».

«Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», – приводит БелТА слова Лукашенко.

Напомним, в понедельник утром президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия пока не собираются митинговать. Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Между тем сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ, передает ТАСС. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке. Сейчас там несколько десятков человек.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что забастовка лишит Белоруссию долларов.