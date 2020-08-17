 

Facebook начала объединение свой Messenger и Instagram

17.08.2020, 10:09, Разное

В компании Facebook начали процесс объединения Messenger и Instagram. После полной интеграции приложений пользователи получат новый дизайн и функционал.
О намерении сделать одну программу для приверженцев как социальной сети, так и мессенджера для обмена сообщениями. Кроме Messenger от Facebook и Instagram, с ними планировалось синхронизировать WhatsApp. Сейчас о нем пока речи не идет, однако два первых приложения разработчики уже начали объединять в одно.

Интегрирование поможет расширить опциональные возможности и привнесет новые визуальные решения. Так, клиенты обоих сервисов смогут оценить расширение цветовой гаммы, в том числе, в чатах переписки. Кроме того, приложения получили больше разнообразных смайлов, а отвечать на сообщения клиент сможет просто проведя пальцем в сторону по экрану.

Единая платформа для обмена сообщениями.сделает более удобной коммуникацию всех пользователей любым из продуктов компании Марка Цукерберга. Запланированная унификация расширит применение сквозного шифрования между всеми программами.

Первые шаги по слиянию в универсальную платформу уже начаты на сайте социальной сети. Открыв приложение Instagram в смартфоне на базе iOS и Android, пользователи из США получают сообщение о появлении «нового способа для отправки сообщений в Instagram». При этом пока нет данных, касается ли это всех пользователей, или оповещение приходит только лицам, которые будут тестировать инновацию.

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