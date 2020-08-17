Правительство Белоруссии сложило полномочия

17.08.2020, 10:08, Новости дня

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко.

Это предусмотрено постановлением совета министров от 15 августа №480, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, информирует БелТА.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее Лукашенко рассказал о ходе формирования нового состава правительства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.