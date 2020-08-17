Вечная вечеринка: Мадонна отметила день рождения с бойфрендом и детьми на Ямайке

17.08.2020, 10:01, Разное

Исполнительница хитов Vogue и Material Girl всегда выбирала одной из основных своих тактик провокацию, то и делая бросая общественности вызов. Кажется, с таким же настроем Мадонна вчера отметила и свой 62-й день рождения, отменив все разницы в возрасте и невзгоды, связанные с какими-либо вирусами, и от души повеселившись в компании молодых людей во время тура по Ямайке. Большую часть этих самых “молодых людей” составляли дети певицы: 23-летняя Лурдес Леон, 14-летняя Мерси и близнецы Эстер и Стелла. А также – бойфренд Мадонны, 25-летний Аламалик Уильямс.

Мадонна с дочерью Лурдес И молодым бойфрендом

В Instagram именинница выложила отдельные кадры с этого праздника, в числе которых оказались и снимки с “вечерней трапезой” Мадонны в виде тарелки с марихуаной (растение разрешено на территории Ямайки, а мы напоминаем вам, что употребление наркотиков опасно для вашего здоровья). Также в кадр попала ее дочь Лурдес в роскошном голубом мини, объятия и медленные танцы с Аламаликом и фото различных фруктовых десертов и коктейлей. Судя по снимкам – а также по нескольким видео, которые Мадонна выложила в сеть, – в праздничное турне по Ямайке она взяла несколько танцоров из своей команды. И все вместе они устроили зажигательную вечеринку на чудо-острове.

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Публикация от Madonna (@madonna)16 Авг 2020 в 5:21 PDT

Примечательно, что на этом празднике жизни практически никто не носил масок – но, как стало известно из недавней активности Мадонны в соцсетях, она уже не особенно верит в существование коронавируса. А вернее – убеждена, что вакцину от нее и других граждан попросту скрывают. Не так давно у себя на странице в Instagram певица выложила спорный ролик, в котором подвергалось сомнению существование вируса. В связи с этим видео исполнительница почти сразу же получила уведомление от модераторов платформы о том, что ложную информацию размещать не рекомендуется – и вскоре публикация была удалена самим Instagram. Мадонна загрузила его вновь – и вновь потерпела поражение, ролик был удален. В злополучном видео была показана серия интервью некой группы, которая называет себя “американскими докторами передовой”. Последние утверждали, что ни маски, ни уход на самоизоляцию не являются действенными методами по борьбе с вирусом. Одной из выступающих на видео была некая Стелла Эммануэль – женщина, ранее утверждавшая, что одной из причин заболевания эндометриозом является половой контакт с… демонами. В публикации к ролику Мадонна также написала:

Правда освободит всех нас. Но некоторые люди не хотят ее слышать. Особенно ее не хотят слышать те, кто находится у власти и получает больше всего денег от этих долгих поисков вакцины. Вакцины, которая уже найдена еще несколько месяцев назад и проверена. Они предпочитают использовать страх в качестве контроля, давать богатым еще больше обогащаться, а бедным – еще больше беднеть. Эта женщина, Стелла, моя героиня. Спасибо ей.

Мы напоминаем, что при лечении вирусной инфекции и СOVID-19 необходимо проконсультироваться с врачом и следовать рекомендациям ВОЗ, а также стоит воздерживаться от самостоятельного лечения и использования непроверенных препаратов и не подтвержденной информации из интернета.

Мадонна и Аламалик Уильямс