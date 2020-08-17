Грустная история о маленькой Кэти Корриган, не нашедшей покоя и после смерти

17.08.2020, 9:59, Разное

Эта печальная история была опубликована в книге британского исследователя городских легенд и странных историй Тома Слемена, живущего в Ливерпуле.

В феврале 1876 года после продолжительной борьбы с лейкемией скончалась 45-летняя жительница Ливерпуля Элизабет Корте. С самого рождения она страдала от паралича нижних конечностей и потому была всю жизнь прикована к постели и инвалидному креслу. Самым близким человеком для нее был ее младший брат Фредерик.

Мать Элизабет и Фредерика скончалась за много лет до этого, а их отец умер в 1869 году. Фредерик всю жизнь ухаживал за сестрой и когда она умерла, ощущал себя опустошенным и потерянным. Ему было 34 года, но он еще не был женат и в доме кроме него обитали лишь двое пожилых слуг.

Жизнь без Элизабет казалась Фредерику невыносимой и вскоре он начал все чаще прикладываться к бутылке джина. Во время длительных запоев Фредерик преисполнялся жалости к себе и на повышенных тонах разглагольствовал о несправедливости жизни. Почему Элизабет умерла и оставила его одного? Это было так нечестно!

Горничная Джейн и дворецкий Смитерс всякий раз во время таких попоек уходили в подвал, потому что Фредерик становился еще и агрессивным. Но когда наступила весна, произошло то, что полностью изменило мировоззрение Фредерика.

В то утро Фредерик снова напился и впал в буйство. На глаза ему попалось инвалидное кресло его сестры и он решил выбросить его на улицу. Он крикнул горничной, чтобы она открыла входную дверь, а сам начал стаскивать кресло по лестнице на первый этаж. И когда он добрался до двери и уже собрался выбросить кресло на мощеную мостовую, то внезапно увидел стоящую перед ним маленькую девочку в обносках.

У девочки было лицо ангела, она стояла и дрожала от холодного утреннего ветра, держа в руках букетики с поникшими нарциссами. "С дороги!", – рявкнул Фредерик и поднял кресло, чтобы выкинуть его подальше.

Девочка, которой на вид было 9 или 10 лет, отошла в сторону с укоризненным и снисходительным взглядом и этот ее взгляд внезапно начал действовать на Фредерика успокаивающе. Он передумал выбрасывать кресло, а поставил его на тротуар, а потом склонился над девочкой и улыбнулся.

"Тебе что-то нужно, маленькая мисс?", – спросил он. "Я продаю цветы, сэр", – ответила девочка, а потом снова посмотрела на инвалидное кресло и сказала, – "Если вам это не нужно, то отдайте его одному старику с одной ногой, которого я знаю. Он будет вам очень благодарен". "О, значит так?", – пробормотал Фредерик. Девочка беззвучно кивнула.

"Я куплю все твои цветы, заходи", – Фредерик потащил кресло обратно в холл, где стояла горничная и неодобрительно смотрела на него. Маленькая девочка в оборванном платье не решалась войти и продолжала стоять у порога, "Входи же!", – снова позвал Фредерик, а потом и горничная поманила девочку рукой.

Девочка вошла в холл, неловко ступая грязными босыми ногами по ковру. Фредерик увидел, что она очень худая и анемично бледная. Он взял ее цветы и позвал в столовую, где усадил за стол и дал полную тарелку еды с яичницей, бобами, беконом и гренками. Девочка ела торопясь и запихивая в себя еду голыми руками.

Потом она рассказала, что ее зовут Кэти Корриган и что она сирота, но потом она сказала, что на самом деле у нее нет лишь матери, но есть отец, который много пьет, бьет ее и заставляет торговать цветами, которые она собирает в соседнем парке. На босых ногах девочки были толстые мозоли от того, что она много ходила по улице.

Фредерик тут же решил одеть несчастную девочку в красивое платье и составил список вещей, которые ей надо купить: туфли, платья, нижние юбки, ленточки для волос в тон ее светлым волосам с золотистым оттенком. Дворецкий записал все что надо и получил деньги на покупку этих вещей в магазине.

Потом горничная пошла купать Кэти в ванне на кухне и когда она раздела ее. то ахнула, увидев, что вся спина девочки исполосована и в старых шрамах от избиений. Она сообщила об этом Фредерику и тот подумал, что надо сообщить властям о том, как варварски отец обходится с собственным ребенком.

Отец Кэти проживал в районе бедняков на Милл-стрит и когда Фредерик нашел его, тот валялся пьяным на грязном полу рядом с двумя такими же пьяными и грязными женщинами. Фредерик , который хотел высказать отцу Кэти все, что он о нем думает, понял, что сейчас это будет бесполезно, потому покинул его и уехал к себе домой. По пути он с ужасом подумал, что недавно был таким же, когда напивался.

Фредерик решил ничего не говорить властям и отцу Кэти о том, что заберет девочку под свою опеку. В тот же вечер дворецкий купил для Кэти красивые платья и девочка тут же преобразилась, превратившись в настоящую принцессу. Потом Фредерик спросил Кэти, хочет ли она остаться в его доме насовсем и он ожидал ответа "Да", однако девочка молчала.

"Мы не можем ее оставить, у нас нет права делать это. Надо сообщить полиции о ее отце", – сказала горничная. Но потом Фредерик снова начал умолять Кэти остаться в его доме. "У тебя будет все, что ты пожелаешь", – говорил он и даже заплакал. Лишь тогда Кэти наконец нерешительно кивнула и Фредерик обнял ее. Он решил, что теперь у него будет дочь, о которой он будет заботиться.

Для Кэти была выделена красивая спальня и для ее обучения были наняты лучшие репетиторы. Вскоре выяснилось, что у нее талант к игре на фортепиано, она очень быстро схватывала на лету все мелодии. Всего через две недели она научилась играть на фортепиано и танцевать. Особенно Кэти понравилась мелодия "К Элизе" Бетховена, она играла ее, когда ощущала себя счастливой и беззаботной.

Каждый раз, когда она это делала, у Фредерика замирало сердце от умиления. Девочка также оказалась способной к учебе и ее заинтересовали книги. Постепенно она становилась все более общительной и стала расспрашивать Фредерика, почему он живет один и не женат.

Фредерик рассказал ей, что ему нравится женщина по имени Глория, которая живет неподалеку и что полгода назад она овдовела. Кэти просила его нанести ей визит и подарить цветы, но Фредерик говорил, что еще слишком рано и еще не время.

Тем временем настоящий отец Кэти протрезвел и озаботился, куда пропала его дочь, на деньги которой от продажи цветов он и покупал себе выпивку. Он пошел в полицию и там предположили, что девочка погибла. Но потом Кэти сама убежала к отцу. Это произошло внезапно и стало полной неожиданностью для Фредерика. Кэти просто очень соскучилась по настоящему отцу, несмотря на то, что он был груб с ней.

Когда отец Кэти увидел ее в дорогом и красивом платье. он стал расспрашивать, где она была эти три недели. Кэти соврала, что жила в доме доброй старушки в пригороде. Потом отец отвел Кэти в бар и заявил всем, что его дочь наконец нашлась. Но потом он заставил девочку снова обрядиться в обноски, а ее красивую одежду заложил и деньги пропил.

Потом жизнь Кэти снова пошла своим чередом. Наступила осень и теперь она и ее отец жили тем, что собирали в парке ветви и коряги и продавали на дрова для каминов. В канун Рождества произошла случайная встреча Кэти с Фредериком. Это случилось когда отец Кэти стоял возле магазина и пел гимны ради подаяния, а Кэти в это время разглядывала витрины с красивыми платьями.

"Кэти!", – внезапно Фредерик увидел ее, девочка повернулась к нему и от удивления раскрыла рот. Она помнила его и ту жизнь, которой прожила всего три недели. Но они не успели поговорить, подскочил отец Кэти, взял ее за руку и увел куда-то. Фредерик остался стоять и с горечью смотрел как удаляется та, которая стала для него лучом солнечного света в сером мире.

Вернувшись к себе в дом, Фредерик выбросил рождественские украшения и елку. Но худшее ждало его впереди. Через месяц в январе 1877 года Фредерик внезапно ощутил сильное желание пойти на Милл-стрит и навести Кэти несмотря на ее злого отца. Но когда он подошел к нужному дому, он увидел как оттуда выходят двое мужчин и тащат небольшой ящик с плоской крышкой. Это был детский гроб.

"Кто умер"?- спросил Фредерик у прохожего.

"Девочка Кэти", – ответил тот.

"Холера взяла ее ", – дополнила старуха рядом.

Через мгновение из дома вышел отец Кэти с другой своей дочерью. На нем была траурная лента. Фредерик стоял, онемев от горя, и смотрел как детский гроб положили на телегу и лошади повезли его по улице.

В течении последующих недель Фредерик снова глушил боль алкоголем. Но потом наступила весна и в соседнем парке снова зацвели нарциссы. Гуляя по парку он смотрел на них и вспоминал чудесную девочку Кэти с золотистыми волосами и золотым сердцем.

Он также вспомнил как она очень хотела, чтобы он нашел свою любовь и наконец женился. Фредерик решил осуществить ее последнее желание и нанес визит Глории, а заодно и сказал о своем отношении к ней. Он ждал отказа, но Глория приняла его и после непродолжительного периода ухаживания они поженились. Медовый месяц они провели в Париже.

Когда они вернулись из Парижа в дом Фредерика, в ту же ночь произошло нечто странное. Когда Фредерик и Глория легли в постель, он внезапно услышал слабые, но отчетливые звуки нежной мелодии "К Элизе". Они шли из комнаты Кэти, в которой стояло фортепиано и в которой после ее ухода больше никто не жил.