Мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом

17.08.2020, 9:53, Новости дня

Глава турецкого курортного города Анталья Мухиттин Беджек с понедельника изолирован в больнице и находится под наблюдением врачей из-за заражения коронавирусом.

Медицинский тест мэра Антальи на COVID-19 показал положительный результат, сообщил сам Беджек в своем Twitter.

«Сейчас я в порядке, в хорошем настроении. <…> Пожалуйста, соблюдайте правила использования масок (в общественных местах), гигиены и социальной дистанции. Надеюсь, в скором времени увидимся», – написал градоначальник.

Напомним, с 1 августа было возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ), туристический поток в Турцию в 2020 году невысок из-за опасений российских граждан заразиться коронавирусом во время отдыха.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции был зафиксирован 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 249 тысяч, умерли 5974 человека, выздоровели 230969.