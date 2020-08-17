 

Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете

17.08.2020, 9:53, Новости дня

Вновь избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) на вертолете.

Прилегающие парковки заполнены автомобилями, очевидно поэтому глава государства предпочел перемещаться на вертолете, передает РИА «Новости».

Отмечается, что рабочие предприятия пока не собираются митинговать, а ждут встречи с главой государства на территории. Снаружи, напротив центральной проходной, собрались около сотни человек с бело-красными флагами.

Между тем сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ, передает ТАСС.

Рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке. Сейчас там несколько десятков человек.

Трудовые коллективы «Беларуськалия» и нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Белоруссии, передает издание Tut.by.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что забастовка лишит Белоруссию долларов.



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