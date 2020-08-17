Ученые рассказали о влиянии нейромедиаторов на высокую мотивацию

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17.08.2020, 9:53, Разное

Ученые пришли к выводу, что на мотивацию влияет уровень глутамата и глутамина. Чем выше соотношение двух нейромедиаторов, тем более высокую мотивацию демонстрировали испытуемые.
В исследовании эксперты пытались выяснить, почему у некоторых людей мотивация не может сохраниться на длительное время. Для этого они придумали задание на силовую выносливость. От респондентов требовалось сжимать измеряющий силу прибор за денежное вознаграждение.

Во время эксперимента мозговую деятельность участников исследовали при помощи спектроскопии протонного магнитного резонанса. Она позволяет определить уровень нейрохимических веществ. Оказалось, что испытуемые с высоким уровнем глутамата и глутамина в мозговом центре удовольствия на протяжении длительного времени демонстрировали высокую мотивацию. Также немаловажную роль в результативности играла конкуренция между участниками.



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