Случаи похищения людей инопланетянами

17.08.2020, 9:56, Разное

Чаще всего, когда инопланетные сущности похищают людей, то они доставляют их на свои корабли, которые находятся на орбите Земли или в глубоком космосе. Однако некоторые похищенные прямо указывали на то, что их уносили на скрытые подводные базы.

Похищение Бетти и Барни Хилл само по себе одно из самых известных и изученных журналистами и исследователями разных мастей. О нем в том числе снято несколько документальных фильмов.

Бетти и Барни Хилл похитили 19 сентября 1961 года, когда они ехали домой на своем автомобиле по пустынной дороге в Нью-Гемпшире (США). Внезапно они заметили "мелькающую звезду", которая при ближайшем рассмотрении превратилась во вращающийся летающий объект. Потом внезапно на три часа оба выпали из реальности и не имели никакого понятия, что с ними происходило в это время.

Вскоре у них начались сильные стрессы, они стали видеть кошмарные сны. Бетти видела во сне, как ее истязают существа нечеловеческого вида. После сеанса регрессивного гипноза Бетти и Барни начали вспоминать, что их похитили и мучили низкорослые и большеголовые гуманоиды.

Бетти и Барни несколько раз подвергались сеансам гипноза и во время каждого вспоминали новые и новые детали похищения. И однажды Бетти сумела вспомнить момент, когда ее переправляли из НЛО на базу, где потом проводили медицинские эксперименты. По ее словам НЛО пролетел через водную поверхность и ушел глубоко под воду.

5. История Бетти Андреассон

Американка Бетти Андреассон рассказывала, что на протяжении ее жизни она несколько раз была похищена пришельцами. В первый раз это произошло, когда она еще была ребенком в 1950 году. Ее вытащили из ее спальни и она увидела себя внутри объекта, похожего на громадное колесо.

Это "колесо" летело по небу и девочка могла какими-то образом понимать, что это где-то рядом с морским побережьем США. А потом "колесо" нырнуло под воду вместе с ней и доставило ребенка на глубоководную базу.

Это было очень большое помещение, однако девочка очень хорошо запомнила лишь одну комнату. Она называла ее "музеем жизни", потому что в ней находилось множество больших стеклянных сосудов, в которых лежали человеческие тела. Судя по одежде на них, эти тела были из разных стран и исторических эпох.

4. История Катарины Уилсон

Это очень малоизвестное похищение, которое было описано автором в своей книге "Alien Jigsaw". Она подробно описала в ней множество моментов своего похищения пришельцами, а в одном из них указала, что однажды корабль пришельцев с нею на борту летел над большой водой, а потом "резко пошел вниз под крутым углом" и в следующее мгновение "вокруг нас была одна вода".

Когда она присмотрелась, то увидела, что под водой корабль движется в странном стеклянном туннеле, похожем на огромную и длинную трубу. Этот туннель шел очень и очень глубоко ко дну.

Когда Катарину вскоре после этого случая снова похитили, ее снова доставили куда-то под воду, а потом, когда пришло время возвращать ее обратно домой, ее на корабле пришельцев вывели на поверхность.

Там она вдруг увидела совершенно земной на вид корабль, похожий на военно-морское судно. И Катарину пришельцы перевели со своего корабля на это военное судно. В книге не описывалось, видела ли Катарина на этом судне людей в военной форме, но предположительно они там были и что все это происходило с их согласия.

3. История Орландо Хорхе Феррауди

Аргентинец Орландо Хорхе Феррауди был похищен в 1956 или 1965 году (есть две версии этой истории) во время ночной рыбалки на берегу. Внезапно к мужчине подошел светлокожий гуманоид двухметрового роста в блестящем облегающем комбинезоне, а потом он и его соратники силой доставили Орландо на борт своего дискообразного корабля.

Этот корабль потом взлетел и полетел над океаном, а потом оказался над Мексиканским заливом. Там корабль ушел под воду и Орландо увидел что его доставили к огромному подводному куполу. Это сооружение выглядело как огромное "эскимосское иглу", а пришельцы рассказали Орландо, что там находится их база для ремонта кораблей.

Потом ему стали рассказывать, что вот уже на протяжении тысяч лет в подобных базах также проводятся генетические эксперименты над людьми. Оказывается планета Земля для множества инопланетных рас считалась неким зоопарком, куда доставляли различных животных из других миров и с помощью генетических опытов приспосабливали их к жизни на Земле.

2. История Линды Кортил

Случай с Линдой Кортил изучал очень известный в свои годы американский уфолог Бадд Хопкинс. По словам Линды, ее похитили из ее квартиры в Нью-Йорке в ноябре 1989 года, а когда Хопкинс стал искать возможных очевидцев похищения Кортил, он нашел двух охранников с именами Ричард и Дэн.

Как раз в момент похищения Линды они проезжали по Бруклинскому мосту вместе со своим клиентом – генералом службы безопасности ООН Хавьером Пересом де Куэльяром. Внезапно их машина заглохла на мосту, а когда они вышли наружу, то были шокированы, увидев невысоко в небе три странные гуманоидные фигуры, рядом с которыми находилась человеческая фигура женщины.

Объекты левитировали по воздуху по направлению к висящему в небе дискообразному НЛО, а потом скрылись внутри него. Сразу же после этого НЛО сделал в небе крутой разворот и резко снизился, а потом вошел в воды реки Ист-Ривер. В мгновение ока объект скрылся из виду.

Сама Линда почти ничего не помнила с момента похищения и не знала, что есть очевидцы, но под гипнозом она рассказала практически то же самое, что и охранники. Что ее унесли по воздуху, а потом доставили на борт корабля и корабль ушел под воду. Через иллюминаторы она видела, что они двигаются глубоко под водой у самого дна и она могла видеть обычный городской мусор на дне реки – бутылки, палки и тд.

1. История Филиберто Карденаса

В 1979 году Филиберто Карденас ехал с друзьями в машине на окраине Майами, когда двигатель внезапно заглох. Выйдя из машины, он увидел над головой огромный дискообразный объект, из которого выпал луч света, подхватил мужчину и затащил в корабль. Друзья, оставшиеся в машине увидели, что он исчез.

Через два часа Филиберто был обнаружен примерно в 10 милях от этого места, стоящим посредине шоссе с ошеломленным видом. Он выглядел вполне здоровым и ничего не помнил, хотя был испуган. Лишь несколько месяцев спустя он внезапно начал вспоминать детали своего похищения.

Он вспомнил что когда его затащили внутрь диска, то положили на стол и провели несколько странных медицинских опыта, а потом посадили в небольшое транспортное средство и оно полетело к океану. Оно вошло через воду на глубину и полетело по большому подводному туннелю.

Потом Филиберто оказался в большом ангаре, где увидел нескольких пришельцев и они стали рассказывать ему про разные события из будущего Земли. Некоторые говорят, что кое-какие из этих предсказаний уже сбылись.