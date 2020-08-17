«Беларуськалий» и «Нафтан» присоединились к забастовке

17.08.2020, 9:48, Новости дня

Трудовые коллективы «Беларуськалия» и нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Белоруссии, сообщили местные СМИ.

Как передает издание Tut.by, они потребовали освобождения всех политических заключенных и участников мирных акций, отставки Александра Лукашенко, проведения честных и прозрачных выборов, а также расследования действий силовиков.

«Мы солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор», – говорится в открытом обращении «Нафтана».

Забастовка на нефтезаводе будет проходить ежедневно с 12.00 до 15.00. В случае невыполнения требований сотрудники «Нафтана» пригрозили остановить технологический процесс в работающих цехах и производствах.

Сотрудники «Беларуськалия» объявили об остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ во вспомогательных цехах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что забастовка лишит Белоруссию долларов.