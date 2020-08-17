Появился еще в 2012 году: ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

17.08.2020, 9:43, Разное

Ученые Джонатан Латэм и Эллисон Уилсон обнаружили записи врача, который лечил горных рабочих в китайской провинции Юньнань в 2012 году. У них были обнаружены все симптомы COVID-19.

Рабочие занимались уборкой шахт от фекалий летучих мышей. Позже у них начались боли, появился кашель и высокая температура, а затем развилась пневмония. Заболевших подключили к ИВЛ. Трое из шести человек умерли, а их анализы были доставлены в лабораторию в Ухане. Специалисты уверены, что именно так появился коронавирус, сообщает “Москва 24”.