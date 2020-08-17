Россельхознадзор рассказал о создании вакцины от коронавируса для животных

17.08.2020, 9:30, Разное

Специалисты Россельхознадзора рассказали о создании вакцины против коронавируса для кошек. Первые образцы могут появиться уже через несколько месяцев. В первую очередь в препарате нуждаются отечественные фермы, где преимущественно разводят норок.

Прошлой весной Россельзознадзор провел первичные исследования, в результате которых была создана тест-система. Она позволяет определить наличие инфекции, как у людей, так и у животных. Сейчас специалисты заняты разработкой вакцины против коронавируса, которая будет делаться животным. О сроках полной готовности препарата говорить пока рано, но первые тест-образцы ожидаются уже ближайшей осенью.

В первую очередь, в вакцине нуждаются норки. В Дании и Голландии из-за COVID-19 погибли несколько миллионов особей, поскольку вирус быстро передавался между ним. Кроме того, он норок может заразиться человек.

Вакцина сама по себе подойдем абсолютно всем животным. Сначала ее станут покупать российские фермы. Создатели препарата не исключают, что в будущем он появится в свободной продаже в ветеринарных аптеках, чтобы владельцы домашних животных могли привить питомцев.