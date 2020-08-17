 

Экстрасенс Циминтия раскрыла тайну скоропостижной смерти Легкоступовой

17.08.2020, 9:30, Разное

Звезда проекта «Битва экстрасенсов» Мариам Циминтия раскрыла тайну скоропостижной смерти певицы Валентины Легкоступовой. По ее словам, события, которые произошли с артисткой, продиктованы судьбой, поэтому их нельзя было избежать.
Смерть Валентины Легкоступовой потрясла ее поклонников и друзей. После появления информации о кончине знаменитости стали появляться возможные версии и причины ее гибели. В том числе, Легкоступову обвиняли в злоупотреблении алкоголем.

Циминтия проанализировала дату рождения артистки – 30 декабря 1965 года. Она говорит о том, что Легкоступова являлась многогранной и талантливой личностью. Артистка отличалась упертостью и чрезмерной активностью, которые и помогли ей добиться успеха. По словам экстрасенса, в этом возрасте певица и должна была уйти из жизни. Все произошедшие события продиктованы судьбой. Звезда «Битвы экстрасенсов» не верит в версии про злоупотребление алкоголем, поскольку она не была предрасположена к данной пагубной привычке.
Виновным в смерти Легкоступовой Циминтия не считает и ее третьего супруга, поскольку тот якобы не способен на убийство. Провидица также убеждена, что житель не мог оказать помощь артистке, поскольку пребывал под воздействием спиртных напитков.

У экстрасенса возникли вопросы у детям Легкоступовой. Между ними и матерью, возможно, были серьезные конфликты, между родственниками отсутствовало понимание. Чтобы найти виновника в смерти певицы, провидица посоветовала сотрудникам полиции провести допрос подозреваемых на детекторе лжи.



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