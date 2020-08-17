 

Россиянам доступен Huawei Y8p с OLED-экраном по рекордно низкой цене

17.08.2020, 9:30, Разное

Россиянам по рекордно низкой цене стал доступен смартфон Huawei с OLED-экраном. Речь идет о модели Huawei Y8p, которую можно выгодно приобрести в интернет-магазине Ozon.ru.
Смартфон относится к устройствам средней цены, но имеет OLED-дисплей, за счет которого выделяется на общем воне. На сегодняшний день розничная стоимость Huawei Y8p составляет 16690 рублей. С учетом всех скидок аппарат можно приобрести на три тысячи рублей дешевле.

Администрация интернет-магазина Ozon.ru решила предоставить дополнительные бонусы. На этой торговой площадке Huawei Y8p доступен за 11980 рублей. Заплатив данную сумму, пользователь получит смартфон с 6,3-дюймовым экраном, 128 Гб ПЗУ, аккумулятором на 4000 мАч, чипом NFC. Основная камера гаджета имеет три датчика, разрешение основного – 48 Мп.



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