Россиянам доступен Huawei Y8p с OLED-экраном по рекордно низкой цене

17.08.2020, 9:30, Разное

Россиянам по рекордно низкой цене стал доступен смартфон Huawei с OLED-экраном. Речь идет о модели Huawei Y8p, которую можно выгодно приобрести в интернет-магазине Ozon.ru.

Смартфон относится к устройствам средней цены, но имеет OLED-дисплей, за счет которого выделяется на общем воне. На сегодняшний день розничная стоимость Huawei Y8p составляет 16690 рублей. С учетом всех скидок аппарат можно приобрести на три тысячи рублей дешевле.

Администрация интернет-магазина Ozon.ru решила предоставить дополнительные бонусы. На этой торговой площадке Huawei Y8p доступен за 11980 рублей. Заплатив данную сумму, пользователь получит смартфон с 6,3-дюймовым экраном, 128 Гб ПЗУ, аккумулятором на 4000 мАч, чипом NFC. Основная камера гаджета имеет три датчика, разрешение основного – 48 Мп.