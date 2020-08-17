“А если мы найдем их детей?”: глава МВД Белоруссии пригрозил протестующим “беспределом”

17.08.2020, 9:23, Разное

По крайней мере, так считает министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. Еще недавно извинявшийся за действия подопечных на улицах глава МВД назвал действия демонстрантов “беспределом” и пообещал им симметричный ответ.

Караев заявил, что участники акций терроризируют сотрудников ОМОНа телефонными звонками. По его словам, митингующие добрались даже до жен и детей членов особых отрядов милиции. Политик заявил, что “сдерживается”, чтобы не отдать радикальные распоряжения силовикам, но не уточнил, насколько хватит его “терпения”.

Министр также не объяснил, что именно намерены предпринят в ведомстве. Однако он сделал протестующим недвусмысленный намек

“А если мы найдем их детей и жен, что будет?”, – сказал Юрий Караев.

Глава МВД считает, что силовикам следовало пресечь даже мирные акции, поскольку они “переросли в побоище”. Но тут же опомнился и добавил, что правоохранители выступают за мир.

Напомним, что в ходе протестов в Белоруссии сотрудники ОМОНа и правоохранительных органов неоднократно избивали и применяли другие виды насилия к участникам акций. В ход шли дубинки, светошумовые гранаты и даже пули. Многие демонстранты получили травмы, один из митингующих погиб.