 

Дегтярев уволил главу минздрава Хабаровского края

17.08.2020, 9:16, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после проверки местной поликлиники отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько, который занимал эту должность с 2007 года, информирует краевое правительство.

Об этом Дегтрев сообщил сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве региона. На пост министра решили назначить зампреда по социальным вопросам Евгения Никонова, он также будет исполнять обязанности зампреда правительства. При этом он также будет исполнять обязанности зампреда правительства, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Решение было принято на фоне неудовлетворительной работы по развитию здравоохранения в регионе: около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине. В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках.

Дегтярев неоднократно отмечал, что руководство минздрава пытается показать «красивую картинку», при этом основные проблемы вскрываются в ходе внеплановых посещений.

Врио губернатора провел внезапную проверку в поликлинике №8 поселка имени Горького, где пообщался с пациентами и врачами.

«Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим (повышенной готовности на фоне коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID-19. С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить поликлинике. Это, кстати, вопрос не только к системе здравоохранения, но и образования. Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы.  Это как раз то, о чем я уже неоднократно говорил – система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры», – подчеркнул Дегтярев.

Ранее Дегтярев поручил органам исполнительной власти наладить обратную связь с жителями региона и сделать систему социальной поддержки более дружелюбной.



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