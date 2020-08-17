Ученые назвали лучшую ткань для защиты от коронавируса

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17.08.2020, 9:11, Разное

Ученые из Канады установили материал, одежда из которого может защитить людей от заражения COVID-19. Как оказалось, хлопковая ткань хорошо сдерживает респираторные капли.
Эксперты рассказали, что частички, которые попали на ткань из 100% хлопка, вырождаются меньше чем за день. Маска из данного материала абсолютно безопасна и выгодна, а 3 слоя хлопковой ткани считаются таким же уровнем защиты, как и одежда хирурга.

Станислав Отставнов, ученый, точку зрения коллег поддерживает и добавляет, что если одежду из хлопка убрать в гардеробную, то через день она считается «ковид-безопасной». Специалист полагает, что сейчас необходимо проводить исследования разных тканей, чтобы знать, когда вирус погибает или остается в живых. В многослойной маске из хлопка защита хуже, чем в медицинской, однако она хорошо сдерживает респираторные капли.



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