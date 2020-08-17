Какие опасности подстерегают пользователей на просторах Рунета и как их избежать

17.08.2020, 9:18, Детали

Теги: Интернет, Технологии

Среднестатистический житель планеты проводит в интернете 6-7 часов в день. Показатель впечатляющий, что делает вопросы IT-безопасности еще более актуальными. Отношение к этому пользователей рунета хорошо демонстрирует недавнее исследование, проведенное Workspace.

Каждый день веб-студии разрабатывают сотни и тысячи сайтов, делающих нашу жизнь проще – позволяют покупать товары в режиме онлайн, работать, общаться с друзьями, смотреть фильмы и т.д.

Но помимо больших возможностей интернет таит в себе немало рисков. Каких именно и как с ними бороться? Ответы на эти и другие вопросы дает исследование Workspace на основе проведенного опроса.

Кто принял участие в опросе

Тендерная площадка опросила 1292 человека. Для объективности в группу включили разных людей: юзеров, продвинутых пользователей, предпринимателей, студентов, пенсионеров, сотрудников digital-агентств и др.

Опрошенные имеют разную степень подкованности в интернете – большая часть людей оценивают свою компетенцию на 5 баллов, 38% чувствуют себя во время работы с всемирной паутиной уверенно. 11% дают себе среднюю оценку, 7% – регулярно пользуются интернетом, но не обладают особыми познаниями, и у 2% опрошенных базовая степень компетенции – обычный серфинг в сети, поиск информации и т.д.

Отношение к паролям

Первое правило безопасности в интернете – использование надежных паролей. Никаких qwerty, 12345 и цифр, сложенных из даты рождения. Простые комбинации тоже не подойдут, компьютер вычислит их быстрее, чем дочитаете данный материал. Судя по опросу, большинство пользователей это понимают:

59% используют сложные и трудно подбираемые пароли;

36% создают новые комбинации для каждой площадки;

39% применяют одинаковые пароли на всех площадках;

11% респондентов вообще обходятся без паролей, предпочитая лишний раз не светиться в интернете;

25% не доверяют своей памяти, поэтому используют номера телефонов, адреса и прочие ассоциации (в основном это люди старшего возраста – более 50 лет), но данный метод не самый надежный.

А что молодежь?

13% респондентов в возраст до 20 лет отметили, что применяют простейшие пароли, вроде mama12345, admin и т.д. Многие используют одинаковые комбинации для доступа к нескольким сервисам.

Где пользователи хранят пароли

Треть опрошенных полагаются на собственную память, просто запоминая комбинации, это особенно касается молодежи – 45%. Чуть больше 20% используют специальные программы, и 17% респондентов сохраняют пароли в браузере. Всего 4% записывают пароль на бумажке и хранят ее в надежном месте.

Полезные привычки поддержки кибербезопасности

На первом месте стоит использование антивирусов, на втором – регулярное обновление паролей.

Другие полезные привычки для безопасности в сети:

36% – общаются в самых защищенных мессенджерах;

36% – не выкладывают личные фото;

36% – вообще не заморачиваются насчет безопасности в интернете.

31% – регулярно очищают историю браузера и переписок.

30% – отключают геолокацию в смартфоне.

24% – отключают веб-камеру, когда не пользуются устройством.

12% – отключают смартфон во время частных бесед.

Почти 50% отметили, что не пользуются антивирусами, а около трети вообще не задумываются о кибербезопасности. Факт интересный, с учетом, что большинство участников опроса, как они сами признались, разбираются в интернете. И этому есть объяснение.

Благодаря обратной связи можно сделать вывод, что многие опрошенные считают бесполезным особо переживать за безопасность своих данных, поскольку скрыть информацию в современном мире почти невозможно. Почти 15% респондентов находят антивирусы бесполезными, и 12% убеждены, что эти программы сами несут в себе опасность и способны собирать данные о пользователях.

Каким ПО пользуются респонденты

Самые популярные антивирусные программы – Kaspersky, Norton AntiVirus, Avast, Dr.Web. По отношению к антивирусникам особенно критично настроены респонденты с высоким уровнем знаний в сфере IT, что можно объяснить их трезвой оценкой возможностей таких программ. Достаточно вспомнить скандальную историю с Avast Online Security, поговаривали, что программа собирает слишком много информации о пользователях. Вывод – с критическим мышлением у подкованных пользователей все в порядке.

Мнения относительно самой безопасной операционной системы разделились, но лидирует семейство ОС Mac OS производства Apple – 31%, 28% голосуют за Linux, 17% за Windows и 24% затрудняются ответить.

Мошенничество в интернете

Избежать мошенничества удалось лишь 22% респондентов. Но так повезло далеко не всем:

47% – сталкивались с взломом почты, сайтов и профилей в соцсетях;

42% – становились жертвами аферистов, действующих на просторах всемирной паутины;

33% – подвергались вирусной и DDoS атаке;

16% – теряли личные данные;

10% респондентов подвергались личной травле в интернете.

Видов мошенничества – сотни и тысячи, и каждый день аферисты придумывают новые способы кражи персональных и личных данных, денежных средств и т.д.

Распространенные уловки

Чаще всего респонденты сталкивались с переходом по левым ссылкам, ведущим на сомнительные сайты (18%); многие теряли деньги, переводя их за какой-то товар (например, на «Авито») и не получая покупку (9%); 8% опрошенных платили деньги за услугу на сайтах, оказавшихся мошенническими.

Далее по убыванию – участие в нечестных конкурсах; заражение компьютера или смартфона вирусом-архиватором (с последующим требованием перевести деньги за разблокировку); жертвование денег на благие цели, что позже вскрывалось как обман; просьбы занять другу денег, отправленные с взломанного аккаунта; перечисление средств по схеме краудфандинга (на нереализованный впоследствии проект).

Как быть с травлей в соцсетях

Большая часть – 61%, предпочитают принимать меры, обращаясь в техподдержку сайта (откуда поступают угрозы), 39% опрошенных предадут этот факт огласке, предупредив остальных пользователей; 17% – обратятся в полицию; 16% ответили, что нанесут встречный удар по оппоненту; а 11% респондентов готовы найти и наказать обидчика (в основном это молодежь). 11% выбирают вариант удаления страницы.

Самые опасные места в интернете

Ответы респондентов очевидны: на первом месте оказались казино и онлайн-игры, второе место занимают порносайты, дальше почти с одинаковыми показателями идут – сайты знакомств, торренты и агрегаторы объявлений. 30% считают опасным местом соцсети, 24% – почтовые сервисы, 21% – видео-хостинги. На последнем месте с 19% идут новостные агрегаторы.

Правила кибербезопасности – несколько рекомендаций

Современный интернет – это социальные сети, конференции, игры, покупки и многое другое. Это огромное хранилище информации, и если вы думаете, что ваши данные никому не нужны – отбросьте заблуждения.

Советы тендерной площадки Workspace

Пользуйтесь лицензионным ПО, официальными сервисами и ресурсами. Не спешите переходить по ссылкам (они могут вести на сайты, распространяющие вредные программы). Меньше пользуйтесь торрентами, они повышают шанс заражения вирусом. Не забывайте о резервном копировании данных, чтобы не потерять все в одночасье. Изучайте отзывы о продавцах – если что-то покупаете, делайте это на надежных ресурсах.

Если регистрироваться на сайте необязательно, тогда не нужно этого делать, не стоит лишний раз раздавать свои данные. Критически реагируйте на просьбы выслать денег от родственников или друзей с их профилей в соцсетях и мессенджерах, сначала убедитесь, что аккаунт не взломан (достаточно простого звонка).

Не верьте в быстрые заработки, в случае конфликтных ситуаций обращайтесь за помощью. Используйте надежные пароли. Удаляйте личную информацию из мессенджеров и почты. Будьте осторожны в соцсетях, не публикуйте откровенные фото и не делитесь открыто персональными данными. Пользуйтесь антивирусами (отношение к ним разнится, но дополнительная защита не помешает).