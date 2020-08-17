 

Новый водопровод построят по нацпроекту в Приморье

17.08.2020, 9:08, Новости дня

Монтаж новых водоводов и строительство станции водоочистки начались в поселках Хороль и Камень-Рыболов в Приморском крае по национальному проекту «Экология», сообщила пресс-служба правительства Приморья.

«Новые водоводы и станция водоочистки появятся в Хороле и Камень-Рыболове благодаря национальному проекту «Экология». Сейчас идет прокладка водопровода в селе Хороль. Всего строителям предстоит уложить почти 5 километров современных долговечных труб диаметром 200 миллиметров. В селе Камень-Рыболов Ханкайского района строится станция водоочистки и прокладываются новые сети, в том числе ЛЭП, и монтируется мини-котельная», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, в Хороле уложено более 600 метров труб, для ускорения работ задействуют дополнительное звено строителей и технику, которые будут идти друг другу навстречу. На стройке водоочистной станции завершен нулевой цикл, проложены внутриплощадочные сети, начинается монтаж металлоконструкций здания самой станции.

Нацпроект «Экология» реализуется в РФ по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан до 2024 года, один из его подразделов – «Чистая вода». Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей. В Приморье благодаря проекту «Чистая вода» уже улучшили водоснабжение в десятках населенных пунктов: заменены трубопроводы, построены новые станции водоочистки и насосные, заменено другое оборудование.



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