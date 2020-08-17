Мнение: Миллионы мартышек с зеркальными камерами

17.08.2020, 9:08, Разное

Короче, я тут вместе с моей пожизненной маркой фотокамер совершил революционный переход на беззеркалку. Матрица чумовая, размер файлов, естественно, тоже угрожающий покупкой нового хард-диска, четырех-терабайтника. Видео 4К и не такой, как на ваших смартфончиках, а реальный. Конечно, можно было взять модель поглавней, где 8К, но это означало бы полную смену монтажных компов.

И вот сижу я с картой 124 гигов на скорости 300 в руках, на которую влезает тысяч шесть сдвоенных (RAW+jpeg) кадров, кручу ее и думаю: а как же мы обходились 36 кадрами на пленке? Вот был рулончик, который ты вставлял в камеру и у тебя было 36 кадров на всё.

Ну хорошо – в карманах было еще несколько рулончиков. У суровых профи в кожаном кофре с собой, может, был целый блок пленки и еще в холодильнике – парочка. Потому что пленку надо было хранить в холодном месте, чтобы не ползла ISO.

Не поняли ни слова из того, что я говорю? Неважно. Важно то, что с этими 36 кадрами в запасе люди снимали и войну, и стройки социализма, и голых девушек, и Чернобыль. То есть, вы вообще представляете разницу в мышлении и степень внутренней ответственности за каждый кадр у снимающего? Думаю – нет.

Мы сейчас снимаем по 500-1000 кадров за одну сессию – столько пленки в аналоговую эру мы просто бы не смогли купить, а если она была бы казенной – то столько бы тебе просто никто не выдал.

Я снимаю 1000, он снимает 1000, она снимает 1000, мы снимаем 1000, они снимают 1000. Каждую секунду жизни этого старого аналог-мира. Кстати, вы заметили, что, когда появилась цифровая фотография, «фотографами» вдруг стали толпами девушки? Потому что цифра на среднем уровне не подразумевает никаких специальных знаний. А химия и печать в темной комнате канули в лету. Самое смешное, что мои лучшие учителя по поводу фотохимии и технологии фотопечати были совершенно блестящие девушки. Но их в профессии было очень мало.

Собственно, теперь из пятиста кадров даже чисто статистически можно попасть на пару приемлемых шотов и, чтобы этого не случилось, надо быть уже совершенно конченым дебилом. Главное – не забудь поставить камеру в режим пять кадров в секунду.

Но вот что странно – кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Посмотрите даже какой-нибудь контест типа World Press Photo – все яркое, все блестит, технически прекрасно и все однообразно в русле господствующей идеологии. Какой нахрен Картье-Брессон? Папа ваш Картье–Брессон? Так он вам даже не дедушка, так как эти миллионные поливы не имеют никаких корней, которые могли бы олицетворять Брессон с Аведоном и Сальгаду с Евой Арнольд. И вам уже сделали камеры на каждый телефон, почему же, когда что-то случается реально важное в мире – нет ни одного нормального кадра? Всё какая-то мутная дрожащая шняга.

Но опять-таки – это же часть более генеральной проблемы, которая описывается старой максимой – миллион мартышек с печатными машинками за миллион лет все равно не напишут ни одного абзаца из Пушкина. И даже стишок Михалкова-старшего. Это работает универсально – смартфончики с говнозеркалками доказывают это в фото, соцсети доказывают это в словесности.

И, вы будете смеяться – в музыке абсолютно та же фигня. Такого количества прекрасных гитаристов, судя по сети, в стране никогда не было – умопомрачительные пассажи – люди освоили уже разницу между лидийским ладом и миксолидийским и преодолевают их с точностью до пятидесяти милисекунд своими волшебными пальцами. Ведь сегодня доступно все – тренинги, учителя по интернету, домашняя запись любой степени сложности, инструменты, о которых можно было только мечтать.

Одна только лажа – музыки нет. Уже любой пацан с гитарой с «Али-экспресса» играет быстрее Хендрикса с Пейджем. И? И ничего – звенящая (довольно громко) пустота. Кстати, гитарные преподаватели по интернету из числа самых сообразительных понимают это и поэтому в ход идет обесценивание: «Ну ваш Пейдж играть не умеет – что-то там лепит в блюзовой пентатонике». Потому что потому.

Миллион мартышек с пишмашинками, миллион мартышек с фломастером, миллион мартышек с роялем, обречены остаться мартышками глобальных социальных сетей. Потому что никогда не найдут сил выйти из зоны комфорта, которую им ежедневно нахваливают миллионы психологов.

А далее на этом месте должна быть философская концепция, но ее не будет. Потому что современная философия тоже мало отличается от моей новой беззеркалки с огромной матрицей и невероятно просветленными линзами, в которых мир выглядит гораздо ярче реальности.

Ослепнуть можно.