 

Мужчина убил рабочего и ранил еще одного из-за поцарапанной машины в Москве

17.08.2020, 9:08, Новости дня

Неизвестный в ночь на понедельник обстрелял дорожных рабочих на западе Москвы из-за поцарапанной машины. Один человек погиб, другой получил ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ночь на понедельник на улице Академика Анохина во время дорожных работ трактором был задет один из автомобилей. Хозяин машины достал пистолет и расстрелял рабочих, в результате чего один человек убит, второй ранен», – сообщил источник ТАСС.



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