«Растаяли до точки невозврата» — американские учёные поставили диагноз льдам Гренландии

17.08.2020, 9:06, Новости дня

Ледяной покров Гренландии растаял до точки невозврата. С таким предупреждением выступили исследователи Университета штата Огайо. По их словам, эту критическую ситуацию, которая, весьма вероятно, будет только ухудшаться, не исправят даже усилия по замедлению глобального потепления, передаёт CNN.



Reuters

Ледяной покров Гренландии растаял до точки невозврата, и усилия по замедлению глобального потепления не остановят его от распада. К такому выводу в своём исследовании приходят учёные из Университета штата Огайо.

«Ледяной щит сейчас находится в этом новом динамическом состоянии, при котором, даже если бы вернулся климат, больше похожий на тот, что был у нас лет 20 или 30 назад, потеря массы всё равно бы происходила довольно быстро», — отметил соавтор научной работы, профессор Ян Ховат.

Ледяной щит Гренландии сбрасывает в океан более 280 миллиардов тонн тающего льда каждый год, что делает его крупнейшим источником глобального повышения уровня моря, считает ведущий автор исследования Макейла Кинг. По её словам, в последние годы потеря льда была настолько значительной, что это привело к заметным изменениям в гравитационном поле над островом.

Таяние льда в Гренландии способствует ежегодному повышению уровня моря более чем на миллиметр, и ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. По прогнозам, к концу века уровень моря повысится более чем на три фута, уничтожив пляжи и прибрежные хозяйства.

Приморские страны и низколежащие островные государства являются особенно уязвимыми. Проблема может серьёзно затронуть США, где в прибрежных районах проживает 40% населения.

«Есть много мест, особенно во Флориде, где в результате подъёма на один метр вода покроет значительную часть существующих земель, — отметила Кинг. — И всё усугубляется штормами, ураганами и тому подобными явлениями, которые вызывают дополнительный всплеск сверх более высокого исходного уровня».

Исследование также показало, что постепенный слом ледяного щита происходит стремительными темпами, приводя к внезапному и непредсказуемому повышению уровня моря. В результате готовиться к последствиям становится сложнее.

Для измерения изменений ледникового покрова Гренландии в исследовании использовались спутниковые данные за последние 40 лет. Авторы обнаружили, что после 2000 года слой льда уменьшился настолько быстро, что возобновление снегопада не поспевало бы за скоростью таяния частей ледника, подвергшихся воздействию более теплой океанской воды, даже если бы изменение климата было обращено вспять.

Учёные предупреждают: отступление гренландского ледникового щита — всего лишь первый в серии переломных моментов. Если изменение климата будет продолжаться текущими темпами, скорость таяния льда только усугубится, обращает внимание CNN.