Испанцев возмутили планы США производить иберийский хамон в Техасе и Джорджии

17.08.2020, 9:06, Новости дня

Две американские компании проявили, как пишет The Guardian, невероятную дерзость, начав импортировать в США чёрных свиней из Испании для производства своего собственного иберийского хамона. Издание отмечает, что испанские сторонники традиционного хамона теперь возмущены действиями своих властей, которые не смогли отстоять этот продукт.



Reuters

Планы США производить иберийский хамон в Техасе и Джорджии спровоцировали негодование в Испании, пишет The Guardian. Сторонники традиционного хамона при этом злятся на испанское правительство за неспособность защитить подлинность этого продукта.

Для любого сторонника традиционной рецептуры, а таковых существует много, первоклассный иберийский хамон должен производится из мяса чёрных иберийских свиней, которые последние месяцы своей жизни проводят, поедая жёлуди на dehesas — типичных испанских и португальских пастбищах со зрелыми дубами.

Мясо этих свиней вялят в течение как минимум 36 месяцев, говорится в статье. После этого оно становится шелковистым от жира и, как говорят эксперты, имеет аромат, источником которого могут быть только жёлуди.

Испанцы считают иберийский хамон величайшим даром международной гастрономии — «икрой Пиренейского полуострова».

Однако сейчас две американские компании проявили невероятную дерзость, начав импортировать чёрных свиней в США для производства своего собственного хамона.

Речь идёт о компании Acornseekers, которая создана в Техасе двумя испанцами, и Iberian Pastures, ещё одном испано-американском предприятии в штате Джорджия. Обе фирмы были созданы недавно, чтобы захватить американский рынок с помощью своей собственной версии испанской ветчины. Их продукция будет продаваться как jamón ibérico armericano (американский иберийский хамон. — ИноТВ) или как мясо Ibericus.

Что ещё хуже, компания Iberian Pastures откармливает своих свиней не желудями, а распространёнными в Джорджии «орехами пекан, арахисом и подсолнухами».

«Реальная проблема заключается в том, что мы страна идиотов, которые раздают своё наследие, а наши власти ничего не делают для защиты, а затем СМИ позиционируют людей, которые пользуется этим, как великих новаторов», — заявил специалист по производству хамона Константино Мартинес.

По его словам, желудёвая диета — важнейший элемент для производства ценных омега-9 жирных кислот, которые и делают мясо столь вкусным.

Как отмечает The Guardian, сказать, что Мартинес — поборник настоящего иберийского хамона, — это ничего не сказать.

Он возмущён неспособностью правительства Испании защитить традиционный хамон, а также их решением разрешить экспорт местных чёрных свиней в Соединённые Штаты.

«Их настоящая игра заключается в том, чтобы получить доступ на американский рынок на более выгодных условиях и по более выгодным ценам, чем у испанских производителей, — говорит Мартинес. — Затем они двинутся в Латинскую Америку и в конечном итоге в Азию, где испанский хамон очень популярен».