Пелоси отзывает конгрессменов с каникул для голосования по Почтовой службе

17.08.2020, 9:05, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вызвала законодателей из летних отпусков, чтобы проголосовать по вопросу о финансировании Почтовой службы США на фоне предложений нового генерального почтмейстера о сокращении расходов.

Демократы опасаются, что цель этих сокращений – задержать доставку бюллетеней для голосования на президентских выборах 3 ноября.

На рассмотрение Палаты представителей будет вынесен законопроект, не разрешающий почтовому ведомству осуществить изменения «в операциях или уровне обслуживания», как назвала их Пелоси, по сравнению с началом 2020 года.

«Почтовая служба является столпом нашей демократии, закрепленным в Конституции, и она необходима для оказания важнейших услуг: доставки рецептов, чеков социального страхования, зарплатных чеков, налоговых деклараций и бюллетеней для заочного голосования миллионам американцев, в том числе в самых отдаленных общинах», – заявила Пелоси.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал лидера республиканского большинства Митча Макконнелла созвать Сенат, чтобы принять оперативные меры в связи с «масштабным ущербом», который, по его словам, был нанесен генеральным почтмейстером Луисом Деджоем, чтобы «люди могли вовремя получить зарплатные чеки, лекарства и другие необходимые им вещи, а также для того, чтобы гарантировать абсолютно свободный и честный характер выборов».

Пелоси и Шумер призвали Деджоя и председателя совета управляющих Почтовой службы Роберта Данкана дать показания в комитете Палаты представителей по надзору и реформе на следующей неделе.

Президент Дональд Трамп, не представляя каких-либо доказательств, заявлял, что голосование по почте приведет к фальсификации выборов. На прошлой неделе он признал, что задерживает чрезвычайное финансирование Почтовой службы в размере 25 миллиардов долларов, чтобы затруднить почтовое голосование.

Позднее он отступил от этого заявления, сказав, что одобрит финансирование, если демократы одобрят пакет помощи в связи с коронавирусом, который поддерживают республиканцы.

«Президент недвусмысленно заявил о своем намерении манипулировать Почтовой службой, чтобы лишить избирателей доступа к бюллетеням в стремлении добиться переизбрания, – заявили ранее Пелоси и Шумер. – Генеральный почтмейстер и высшее руководство Почтовой службы должны ответить Конгрессу и американскому народу, почему они проводят эту опасную новую политику, которая грозит заглушить голоса миллионов людей, за несколько месяцев до выборов».

Генеральный почтмейстер Деджой является богатым республиканским донором и назначенцем Трампа, который пока не сообщил, будет ли он давать показания. Однако Шумер заявил, что в случае отказа «предстать перед Конгрессом» он должен быть уволен.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз отверг обвинения, что Трамп пытается манипулировать процессом голосования.

«Президент Соединенных Штатов не будет вмешиваться в то, как кто-то будет законно голосовать – идет ли речь о почтовой службе или чем-то еще», – заявил Мидоуз CNN в воскресенье.

В то же время он сказал, что Белый дом опасается, что из-за лавины почтовых бюллетеней объявление результатов выборов 2020 года будет отложено.

«Ряд штатов пытаются понять, как они будут переходить на всеобщее голосование по почте, – заявил Мидоуз. – Это ужасно, если мы не узнаем результаты выборов 3 ноября и, возможно, не узнаем их в течение нескольких месяцев. Для меня это проблематично, потому что Конституция говорит, что тогда Нэнси Пелоси в Палате представителей, фактически, выберет президента 20 января».

Ожидается, что в этом году количество бюллетеней для почтового голосования резко вырастет, потому что избиратели могут испугаться стояния в очередях у избирательных участков, чтобы проголосовать лично во время пандемии.

Девять из 50 штатов планируют провести голосование в ноябре почти исключительно по почте. Миллионы избирателей в других штатах могут получить бюллетень по почте, если попросят об этом. Трамп и первая леди Мелания Трамп уже запросили почтовые бюллетени для голосования во Флориде, которая стала их вторым родным штатом.

Трамп заявил, что есть разница между голосованием по почте и заочным голосованием, необходимым для ситуации, когда избиратель будет отсутствовать в своем избирательном округе в день выборов.

Многие аналитики считают, что нет никаких свидетельств, указывающих на то, что голосование по почте дает преимущество одной партии над другой. По их мнению, создание препятствий для голосования по почте может обернуться против республиканцев, среди которых много пожилых избирателей, которые, возможно, предпочтут голосовать по почте, а не лично в условиях пандемии.