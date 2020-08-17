 

Временный недосып способен принести пользу

17.08.2020, 8:53, Разное

Ученые установили, в чем состоит польза временного недосыпа. По словам исследователей, чувство, вызванное недостатком сна, способствует тому, что человек ставит перед собой амбициозные и предпринимательские цели.
Всего эксперты провели четыре исследования с участием 350 респондентов. Участники описывали качество своего сна, предрасположенность к синдрому дефицита внимания или гиперактивности. Затем их разделили на две группы. Участникам из первой команды позволяли спать всю ночь, вторая была вынуждена проводить во сне менее восьми часов.

Результаты исследований показали, что у людей с нарушенным режимом сна не только не снижались показатели работы, но они чаще демонстрировали предрасположенность к занятию предпринимательством. У них фиксировались амбициозные цели и более успешные пути к их решению по сравнению с участниками из первой группы.



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