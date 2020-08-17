 

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

17.08.2020, 8:48, Новости дня

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Тихановская сообщила в новом видео, размещенном на YouTube, что она «готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

 

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер помещения, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной, которая позднее подтвердила эту информацию.

По мнению сторонников Тихановской, заявление могло быть записано под давлением.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.



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