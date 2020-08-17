 

Пушков назвал главную причину возможного поражения Лукашенко

17.08.2020, 8:30, Новости дня

Слабость информационной политики в Белоруссии может стать причиной проигрыша президента Александра Лукашенко оппозиции, предположил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков в сообщении в Telegram подчеркнул важность этого рода деятельности, особенно в период национальных кризисов, так как именно в сфере информации разворачиваются «главные битвы».

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», – считает сенатор.

Он подчеркнул, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.

«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, – верный рецепт информационного проигрыша оппозиции», – отметил он.

Пушков предположил, что это сослужит Лукашенко плохую службу.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.



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