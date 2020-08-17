Ученые: Риск заболеть диабетом зависит от графика работы

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17.08.2020, 8:30, Разное

Специалисты Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании обнаружили связь между состоянием здоровья людей и приемами пищи. Они утверждают, что люди, которые трудятся посменно, больше других подвергаются риску заболеть диабетом или ожирением.
Исследователи выяснили, что биологические часы человека имеются не только у всего организма, а и у каждой отдельной клетки, которая требует комфортного для нее расписания. Если возникают какие-либо нарушения, то происходит сбой в работе организма и появляются проблемы со здоровьем.

Эксперт Митчел Лазар объясняет, что в мозге человека есть внутренние часы, которые синхронизируют биоритмы в периферических тканях. Если возникают нарушения в этой системе, то случаются проблемы с обменом веществ. Ученые также рассказали, что эпизодический прием пищи может приводить к диабету и ожирению. Теория была проверена на лабораторных животных. Специалисты опубликовали результаты в издании Science.

Эксперты под руководством Донгьина Гуана, доктора наук, вывели группу грызунов, у которых появлялись нарушения внутренних часов в гепатоцитах, клетках печени. В итоге у мышей повысился риск сердечных болезней, инсульта и диабета. Исследование показало, что нормальная работа биоритмов в клетках печени необходима для поддержки всего организма. Также опыты подтвердили, что биоритмы оказывают влияние не только на периоды бодрствования и сна, но и на прием пищи. Питание грызунов влияло на половину факторов установки внутренних часов.

Специалисты считают, что результаты исследований необходимо использовать для изменения графика работников, чтобы снижать риски профессиональных заболеваний. Информация пригодится и для формирования стратегии лечения больных с нарушением обмена веществ.



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