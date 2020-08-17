Коронавирусом в мире заразилось более 21,5 млн человек

17.08.2020, 8:16, Новости дня

К утру 17 августа коронавирусом в мире заразилось 21 613 706 человек (+159 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 774 296 человек (+3 тыс. человек за сутки), выздоровело 13 616 495.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 403 213. Из них умерли 170 052, излечилось 1 833 067 человек.

В Бразилии заболело 3 340 197 человек. Из них 107 852 умерших и 2 655 017 излечившихся.

В Индии инфицированы 2 589 682 человека, 49 980 умерли.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 920 719 инфицированных, 15 653 умерших и 587 345 заболевших и 11 839 погибших соответственно.

В Мексике и Перу число инфицированных уже превысило полмиллиона, при этом Мексика занимает третье место в мире по числу умерших от COVID-19 (56 757 человек).

В Колумбии коронавирусом заражены более 400 тыс. человек. В Чили, Иране, Испании, Великобритании – более 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.