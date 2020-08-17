Неизвестные сожгли автомобиль журналистов “Схем”

17.08.2020, 8:16, Новости дня

В Киеве неизвестные подожгли автомобиль программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”). Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.

“Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato, – это “Короли дорог”. Его уже посмотрели почти 700 тыс. зрителей на YouTube”, – отметил журналист.

Ткач подчеркнул, что во время съемок и в самом материале он неоднократно говорил о том, что за автомобилем и журналистами вели наблюдение сотрудники Управления государственной охраны Украины.

“Авто ночевало возле дома, где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?” – добавил журналист.

Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили…. Posted by Mykhailo Tkach on Pühapäev, 16. august 2020

В начале августа Ткач сообщал, что обнаружил признаки прослушки в своей квартире. По его словам, в течение нескольких недель до этого он “несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников” и по нему “начали активно работать”.

По заявлению Ткача полиция Киева открыла уголовное производство.

“Украинская правда” отмечает, что среди последних расследований Ткача в программе “Схемы” – материалы о нарушении правил дорожного движения высшими чиновниками и переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.