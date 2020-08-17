Экстрасенс предсказала неверность Харченко бездетной Бондарчук

17.08.2020, 8:09, Разное

Экстрасенс Дарья Миронова спрогнозировала измены со стороны Сергея Харченко, недавно женившегося на телеведущей Светлане Бондарчук. При этом возможные «подводные камни» в целом не должны помешать их долгой и счастливой совместной жизни.

По мнению Дарьи Мироновой, новую ячейку общества ждет хорошее будущее, но иногда Светлане Бондарчук придется столкнуться с неверностью супруга. При этом она будет знать о том, что Сергей Харченко «ходит на сторону», но вида при этом не подаст.

Кроме того, Дарья Миронова оценила возможность появления детей. Она считает, что их в браке не появится, поскольку возраст у Светланы Бондарчук уже не располагает к деторождению. Расписались модель и бизнесмен 15 августа в Гагаринском ЗАГСе.