Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

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17.08.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, поддерживают котировки ожидания по спросу после новостей об импорте в Китай из США, кроме того, трейдеры ожидают встречи комитетов ОПЕК+.

По состоянию на 8.13 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 45,2 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,05%, до 42,54 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 млн баррелей американской нефти в августе и сентябре. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а Штаты – крупнейшим производителем нефти.

Рынки также ожидают встречи ОПЕК+, которые запланированы на эту неделю. Встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ были еще в июле запланированы на 17 и 18 августа соответственно. На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждают перенос заседания министерского мониторингового комитета с 18-го на 19 августа.



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