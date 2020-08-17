Составлен рейтинг регионов по доступности бензина

17.08.2020, 8:08, Новости дня

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге – самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату. В целом по стране бензин марки АИ-92 за семь месяцев этого года подорожал на 1,9%.

Рейтинг, составленный экспертами РИА «Новости», строится на основе ранжирования субъектов Российской Федерации по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020-го на региональную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.

Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр, передает РИА «Новости». На втором месте Москва – столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место – 1727 литров по цене 56 рублей за литр.

Еще в 14 субъектах на среднюю заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров 92-го: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область и Хабаровский край.

Эксперты отмечают самую низкую доступность бензина для населения в республиках Северного Кавказа, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замыкают Республика Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб/л), Карачаево-Черкесская Республика (550 литров при цене 44,3 руб/л), Кабардино-Балкарская Республика (567 литров при цене 43,9 руб/л).