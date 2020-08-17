Le Parisien – коронавирус снова стал беспокоить французов больше экономики

17.08.2020, 7:58, Новости дня

Ввиду ежедневного роста чиcла заболевших Covid-19 во Франции в последние дни жители страны снова озаботились собственным здоровьем больше, чем экономическими последствиями пандемии, пишет Le Parisien. По результатам последнего опроса общественного мнения, большинство французов сильнее всего обеспокоены рисками для здоровья, а не уровнем безработицы, как это было в конце мая. Газета связывает изменение тенденции с вероятной перспективой второй волны коронавируса и введения повторного карантина в стране после окончания отпускного периода.



Reuters

«Тенденция изменилась», — констатирует Le Parisien. Если в конце мая французы, казалось, были больше обеспокоены прогнозируемым ростом безработицы, чем самим коронавирусом, то перспектива второй волны Covid-19 по мере приближения к концу отпускного периода заметно изменила их приоритеты, отмечает издание.

Так, согласно результатам опроса, проведённого Французским институтом изучения общественного мнения с 13 по 14 августа, 53% французов обеспокоены риском для здоровья, связанным с эпидемией, а 29% переживают из-за экономических рисков. В предыдущем опросе, проведённом среди парижан через 15 дней после выхода из режима изоляции, 79 % опрошенных заявили, что боятся грядущего экономического кризиса против 21 %, опасавшихся нового коронавируса.

Как поясняет газета, ежедневный рост числа заражений в последние дни заставила французов изменить мнение — так же, как и тревожная перспектива возвращения к работе в страхе перед повторным введением карантина — хотя бы локального.

Отвечая на вопрос «что беспокоит их сильнее всего», большинство французов поставили на первое место риск для собственного здоровья и здоровья близких близких (53 %). Следом идут экономические риски последствия для занятости для них самих и их близких (29%), а затем риски для общественных свобод в связи с обязательствами по борьбе с эпидемией, такие как ношение маски, ограничение доступа к определенным местам и пр. (18 %).

Опрос также показывает, что 52% французов по-прежнему доверяют правительству в деле помощи пострадавшим от коронавирусного кризиса предприятиям (против 48% тех, кто не доверяет ему в этом), а 41% верит, что власти эффективно справятся с пандемией (59% не верят в это). В последнем аналогичном опросе в конце мая результаты составили 52 % и 42 % соответственно.

При этом 87% жителей страны по-прежнему обеспокоены экономическими последствиями коронавирусного кризиса, а 73% переживают за себя и свои семьи.