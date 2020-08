Valeurs actuelles – британский депутат предложил забрать у Франции Кале, чтобы решить проблему с мигрантами

17.08.2020, 7:58, Новости дня

Депутат британского парламента от Консервативной партии Эдвард Ли посетовал в Twitter на утрату Британией Кале в 1558 году и пожелал вернуть его обратно, чтобы решить проблему с пересекающими Ла-Манш нелегальными мигрантами из Франции, пишет Valeurs actuelles. В ответ на это коллеги Ли из других партий в шутку посоветовали политику не останавливаться на Кале и вернуть Британии ещё и Нормандию.



Reuters

Депутат британского парламента от Консервативной партии Эдвард Ли выступил с «умопомрачительной идеей», которая только усугубляет «морскую войну» между Великобританией и Францией, пишет Valeurs actuelles. В своём аккаунте в Twitter политик выразил сожаление об утрате Британией Кале в 1558 году и пожелал вернуть его обратно. Это, по его мнению, решило бы проблему мигрантов — «по крайней мере, для британцев», поясняет издание.

Problem with cross-Channel migrants?

We should never have lost Calais in 1558. Why not take it back?

On second thoughts, cheaper to pay the French a few million to stop them on the beaches. pic.twitter.com/lana4SjEbj

— Sir Edward Leigh MP (@EdwardLeighMP) August 10, 2020

Как передаёт журнал, это заявление спровоцировало поток критики со стороны британских политиков.

«Я часто говорила, что депутаты-консерваторы живут в прошлом, но чтобы в 1558 году?», — с иронией отреагировала на это предложение депутат от Лейбористкой партии Анджела Рейнер.

«Зачем останавливаться на Кале? Ведь Наше Величество все ещё носит титул герцогини нормандской. Эти консерваторы действительно должны метить выше!», — поддержал её депутат-социалист Эндрю Гвинн.

Why stop at Calais? After all Her Majesty is still Duke of Normandy. These Tories really should aim higher!

— Andrew Gwynne MP (@GwynneMP) August 12, 2020

Сначала лета участились попытки нелегальных мигрантов добраться до Великобритании на лодках через Ла-Манш из Франции, напоминает автор статьи. Всего за неделю из вод было спасено не менее 530 мигрантов. В связи с этим британские власти обвинили Францию в том, что она «закрывает глаза» на проблему и потребовали от неё сделать воды Ла-Манша «непроходимыми». «Франция и другие государства ЕС являются безопасными странами. Настоящие беженцы должны искать там убежища, а не рисковать жизнью и нарушать закон, пробираясь в Великобританию», — заявило правительство Соединённого Королевства.

Как передаёт издание, это заявление «вывело из себя» мэра Кале Наташу Бушар, которая обвинила Бориса Джонсона в «провокации» и «объявлении войны на море». По её словам, о том, чтобы движению в территориальных водах препятствовали военные корабли, не может быть и речи. «Кроме того, это технически невозможно», — добавила глава города.