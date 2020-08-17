Какой смартфон лучше купить в 2020 году

17.08.2020, 7:53, Разное

Эксперты, опираясь цели и имеющийся бюджет, рассказали, какой смартфон лучше приобрести в 2020 году. Каждому конкретному пользователю важны определенные характеристики: хорошая камера, большой экран, производительный процессор. Специалисты назвали лучшие сочетания параметров за приемлемую цену.

За 70 тысяч рублей доступен камерофон Huawei P40 Pro. Продажи флагманского устройства в РФ стартовали в апреле нынешнего года. У смартфона из-за санкций США не работает Google и отсутствует сервис приложений. Однако Huawei разработала собственную платформу AppGallery, где доступны многие программы. Аппарат обзавелся безрамочным OLED-экраном, где присутствует вырез под две фронтальные камеры. Его размер составляет 6,58 дюйма, а разрешение – 2640х1200 пикселей. Процессор работает в паре с 8 Гб ОЗУ. Емкость аккумулятора 4200 мАч позволяет устройству работать в автономном режиме до 16,5 часов (просмотр видео).

Лучшим флагманом с сервисами Google эксперты назвали Xiaomi Mi Note 10 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Средняя стоимость устройства составляет 37,9 тысячи рублей. Смартфон получил 6,47-дюймовый безрамочный экран разрешением 2340х1080 пикселей. Под ним встроен дактилоскопический сенсор. Слот для вставки карты памяти отсутствует. Емкость батареи в смартфоне составила 5260 мАч. Устройство является первым в мире, которое получило пять камер. Разрешение главного сенсора достигает 108 Мп.

Бюджетным из топовых камерофонов является Honor 20 Pro. Стоимость смартфона составляет 30 тысяч рублей. Он получил 6,26-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 рх. Аппарат функционирует на базе восьмиядерного процессора HiSilicon Kirin 980. Емкость батареи составляет 4000 мАч, имеется NFC. Сзади расположены четыре камеры, с основным сенсором на 48 Мп.

Наилучшим игровым смартфоном считается Black Shark 2 Pro стоимостью 37 тысяч рублей. Диагональ экрана составляет 6,39 дюйма, а разрешение – 2340х1080 пикселей. В гаджете установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855+, имеется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, есть подэкранный сканер отпечатков пальцев, но нет NFC. На тыльной стороне устройства расположена двойная камера с главным датчиком на 48 Мп. В смартфоне применена улучшенная система охлаждения и технология DC Dimming 2.0, подавляющая мерцание экрана.

Если пользователь предпочитает купить смартфон с мощной батареей, то стоит обратить внимание на Blackview BV9100. В РФ устройство доступно за 18,9 тысячи рублей. Размер экрана с каплевидным вырезом составляет 6,3 дюйма. Аппарат имеет 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Емкость аккумулятора составляет 13000 мАч. Производитель отмечает, что на одном заряде можно играть 24 часа, 26,6 часа смотреть видео, 60 часов разговаривать по телефону и 66 часов слушать музыку. В режиме ожидания аппарат способен функционировать до двух месяцев.