Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП в Омской области

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17.08.2020, 7:48, Новости дня

Семья из Иркутской области по дороге из Крыма погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

В МЧС Омской области сообщили, что ДТП произошло накануне днем примерно в 25 километрах от Калачинска.

По предварительным данным УМВД по Омской области, на трассе 33-летний водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Toyota Noah под управлением 38-летней женщины. От удара иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой Daf.

«В аварии погибла семья из Иркутска, которая возвращалась из отпуска в Крыму. Они заехали к родственникам в Калачинском районе, пофотографировались, попили чай и поехали дальше, а после попали в ДТП», – передает РИА «Новости» пресс-службы УМВД по Омской области.

Погибшим мужу и дочери было 37 и 10 лет соответственно.



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