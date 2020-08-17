Новосибирский «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса

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17.08.2020, 7:48, Новости дня

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса нового типа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», – передает ТАСС слова Поповой.

Отвечая на вопрос о разнице вакцин центров имени Гамалеи и «Вектор», Попова отметила, что Россия, как и любая другая страна, должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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