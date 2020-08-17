 

«Убивает за день»: белорусский Минздрав обнаружил в стране особо опасный штамм коронавируса

17.08.2020, 7:31, Разное

Министерство здравоохранения Белоруссии заявило, что в стране обнаружен особо опасный штамм коронавирусной инфекции COVID-19, способный убить человека за сутки после заражения. Во избежание заражений медицинские чиновники заявили о необходимости запрета любых массовых мероприятий до конца пандемии.

По словам главного санитарного врача Натальи Жуковой, речь идёт о «чудовищной опасности».

«Вчера наши эксперты провели заборы образцов воздуха в местах скопления людей и выявили там новый, ещё не известный миру штамм SARS-CoV-2. После исследования стало понятно, что он способен привести к летальному исходу за 24 часа, от него не помогают маски и единственный выход: сидеть по домам сейчас. Это чудовищная опасность и мы обязаны сплотиться и отказаться от любых массовых мероприятий», – сказала она.

Жукова добавила, что уже уведомила об опасности правительство и правоохранительные органы «для принятия соответствующих мер». Карантин, по ее словам, будет бессрочным, поскольку вирус слишком опасен.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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