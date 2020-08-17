 

Результаты испытаний вакцины от коронавируса решили опубликовать в научном журнале

17.08.2020, 7:30, Новости дня

Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса будут поданы в научный журнал в понедельник, 17 августа, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины», – передает «Интерфакс» слова Гинцбурга.

На вопрос о том, в какой журнал планируется подать статью, ученый ответил: «Есть предложения от ряда серьезных журналов, которые уже хотят опубликовать. Не российские международные, возможно, даже американские».

Он объяснил, что в РФ всегда публикация результатов клинических испытаний происходит после получения регистрации препарата, чтобы не влиять на мнение экспертов, предлагающих Минздраву зарегистрировать или отказать в регистрации. Кроме того, в момент начала испытаний на общедоступных сайтах был опубликован «дизайн исследований», а также можно было «познакомиться и с самим препаратом, как он сконструирован».

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Переговорщик ЕС по брекситу – срок годности союза подходит к концу

25.06 / Собянин призвал москвичей продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим

10.07 / “Хватит говорить, хватит орать, для этого надо много кислорода”. The New York Times обнародовала текст разговоров при задержании Флойда

05.07 / Экс-премьер ДНР Бородай заявил, что террористические ЛНР и ДНР скоро войдут в состав России

13.08 / Шойгу проверил работу Иркутского авиазавода

07.07 / Бастрыкин заявил о наличии доказательств убийства младенца врачами в Калининграде

02.08 / В США видеоигру рекомендовали для лечения болезни

12.08 / Новый микроробот с функцией биопечати in situ и in vivo открывает перспективы для лечения ран желудка

10.07 / Законопроект “О медиа” должен соответствовать положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – Офис Совета Европы в Украине

20.07 / Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска