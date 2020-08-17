«Подверглась надругательству политическая фигура номер один»

17.08.2020, 7:18, Разное

В Перми завершилось судебное разбирательство по делу о «кукле Путина», активистам грозят реальные сроки.

Прокурор Быкова запросила для подсудимых, снявших ролик с похожим на президента манекеном, реальные сроки: 22-летнему Александру Шабарчину — 3 года колонии, 26-летнему Александру Эткину — 2 года колонии и 19-летнему Даниле Васильеву — 1,5 года. Молодых людей обвиняют в «хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти».

«P. S. Не сажайте нас, пожалуйста»

11 ноября 2018 года в центре Перми к столбу привязали манекен в маске с лицом Владимира Путина и надписями: «Военный преступник ПЫНЯ В. В.» и «Лжец». Манекен провисел около часа, а через несколько дней на YouTube появилось восьмиминутное постановочное видео «Спецназ задержал Путина». 26 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Ролик, за который судят пермяков, начинается с дисклеймера: «Видео постановочное, а люди в нем актеры. Целью видео не является унизить или обидеть кого-то. Создано же оно в сугубо развлекательном характере. Все совпадения с реальными людьми случайны. P. S. Не сажайте нас, пожалуйста».

На первых кадрах — фрагмент выступления Владимира Путина на «Валдае»: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». Это — о возможных последствиях обмена ядерными ударами между Россией и США. После фразы Путина по сюжету видео «сотрудники спецслужб» рассказывают о своем задании: ликвидировать «особо опасного террориста Пыню». Роль террориста исполняет человек в маске с лицом Владимира Путина и надписью «Лжец».

Сотрудники «накрывают» Пыню в местном KFC, где он, по сюжету, «пытался собирать налоги». «Террорист» бегает между столиками с посетителями и кричит: «Я президент мира! Готовьте ваши налоги! Налоги, ребят!» Его ловят, затем ведут по улицам Перми «в Гаагу». По пути он кричит: «Пятый срок! Пятый срок! Я хочу еще на один срок, ну пожалуйста!»

Далее объясняется, что в Гаагский трибунал доставить «преступника» не удалось, поэтому случился суд Линча. И вот уже манекен в человеческий рост с полосами черного скотча, имитирующими тюремную робу, привязывают к столбу на оживленной улице в центре Перми. Реальные прохожие фотографируют «Пыню» и делают с ним селфи.

Видео опубликовано 20 ноября 2018 года, сейчас у него почти 600 тысяч просмотров, 50 тысяч лайков и 1500 дизлайков.

Александр Шабарчин в суде пояснил, что акцию подготовил и провел сам. Он утверждает, что Данила Васильев, его знакомый, на тот момент несовершеннолетний, помог привязать манекен к столбу, но подробности акции не знал, а Александр Эткин — случайный прохожий, который снимал происходящее на свой телефон. Шабарчин — автор серии видео с критикой действий президента Путина, они отражают его гражданскую позицию, так он высказывает свое личное мнение о происходящем в стране. Форма высказываний — политическая сатира, юмористические постановочные видео. Цели оскорбить кого-то или пропагандировать агрессию не было, говорит Шабарчин.

Александр Эткин, Александр Шабарчин и Данила Васильев. Фото: Александра Семенова / «Новая газета»

Дело рассматривает судья Ленинского суда Перми Сергей Сыров. Слушателей на процесс не пускали под предлогом коронавируса, на первые заседания не пускали и журналистов.

Роль Пермского университета

Сначала суду предъявили экспертов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), которые подготовили две психолого-лингвистические и юридические экспертизы, основу обвинения. Кроме исследований ПГНИУ, в деле есть еще две экспертизы, выполненные специалистами МВД из Перми и АНО «Лингва-эксперт» из Барнаула.

Эти специалисты не нашли в акции ничего противозаконного, и, может быть, поэтому в суд их в итоге не пригласили.

Для основной экспертизы ПГНИУ следователь сформулировал три вопроса:

Есть ли на видео «грубое нарушение общепризнанных норм и неуважение к обществу?»

Снято ли видео «по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды?»

Имела ли место «совместная акция, подготовленная по единому замыслу?»

Эксперты — преподаватели ПГНИУ: доктор филологических наук Валерий Мишланов, доктор психологических наук Светлана Жданова, кандидат психологических наук Лина Зарипова, психолог Анна Печеркина и кандидат юридических наук Николай Чудин.

Каждый из них в суде пояснил, что получил задание на выполнение экспертизы от ректора ПГНИУ Игоря Макарихина. При этом в самом университете на запрос «Новой газеты» ответили, что «вуз не осуществляет судебные психолого-лингвистические экспертизы», а «экспертами могут привлекаться ученые ПГНИУ как физические лица, не являясь представителями университета». «Новая», по запросу адвоката Максима Филиппова, представила этот документ защите, но судья Сыров не стал его приобщать.

Из ответа ПГНИУ на запрос «Новой газеты» Анна Печеркина. Фото: psu.ru

7 июля допрашивали эксперта Анну Печеркину, молодую женщину, старшего преподавателя кафедры психологии развития ПГНИУ. Печеркина сообщила, что в ролике есть грубое нарушение общепризнанных норм и неуважение к обществу, выраженное в «психологическом насилии над личностью Владимира Путина, его сторонниками и отдельными "чувствительными" категориями граждан».

«Это совместная акция, подготовленная по единому замыслу, мы исследовали видеозаписи камер "Безопасный город" и расшифровки аудиозвонков участников», — утверждает эксперт.

«Психологическое насилие и агрессия»

С точки зрения психологов ПГНИУ, для большинства очевидцев акции наблюдение было стрессом, последствия которого могут быть крайне негативными: «Состояние может характеризоваться переживанием страха, тревоги, эмоциональной неустойчивостью». Смех и улыбки наблюдающих — это тоже реакция на стресс как первая внешняя эмоция, но она не отражает психическую реальность человека, говорит Печеркина.

При этом она признала, что случаев обращения за психологической помощью из-за «куклы Путина» не знает.

8 июля допрашивали эксперта Николая Чудина. Он получил юридическое образование в 1968 году, сейчас доцент кафедры уголовного права ПГНИУ. Чудин состоит в общественном совете при краевом СК, но конфликта интересов в том, что он проводит экспертизу, назначенную действующим сотрудником СК, он не видит. Говорит, что в совете выполняет «чисто декоративные функции».

«Вражеская агентура»«Это фигуранты, да?» — Чудин осматривает обвиняемых при входе в зал.

Прямо на заседании он заявляет, что политику нынешней власти поддерживает, на выборах голосовал за действующего президента. Рассматриваемое дело эксперт связывает с Навальным. «Это подразделение Навального, — говорит он о фигурантах. — Может быть, я заблуждаюсь, суд разберется».

К Навальному Чудин относится отрицательно, испытывает неприязнь. «Вспомните Болотную и его роль в организации цветной революции в Москве.

Это вражеская американская агентура, и живут они только на американские деньги. Я бываю на конференциях, информация у нас есть.

Почему их не объявляют соответствующей организацией, вот это мне непонятно».

«Жалко, конечно, ребят, они не подумали над всеми этими вещами, но факт имеет место. Грубое нарушение общественного порядка. Способ, безусловно, оскорбительный. Прослеживается устойчивое желание повлиять на общественное мнение путем создания скандально-лживой ситуации. Мотив, если смотреть формально, — это политическая ненависть или вражда. Подверглась надругательству политическая фигура номер один в нашей стране. Путин — первое лицо государства, мы все голосовали за него, и только что прошедшее мероприятие (голосование о поправках в Конституцию) подтвердило доверие жителей к президенту. Следовательно, действия подсудимых оскорбили всех, кто поддерживает Владимира Путина», — объясняет доцент Чудин.

Судья Сергей Сыров помогает сформулировать Чудину пояснение по одному из сомнительных, по мнению защиты, выводов экспертизы: «об устойчивости преступной установки свидетельствует также коллективный отказ от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции РФ». Судья говорит, что так как подсудимые коллективно отказались от дачи показаний, то об устойчивости преступной установки, по мнению эксперта, свидетельствует одинаковая позиция обвиняемых. «Они коллективно избрали и согласовали такую меру защиты, статью 51, это и есть свидетельство», — разъясняет судья вывод эксперта.

«Скоморошество и спектакль»

Последним из экспертов в суде выступал лингвист Валерий Мишланов, профессор ПГНИУ, доктор филологических наук. Окончил Пермский университет в 1976-м.

Мишланов сообщил, что особого желания участвовать в судебном процессе у него нет, «но, раз пришел, буду давать показания».

«Я смотрел только то, что касается текстуальных материалов — что положено мне как эксперту. По просьбе следствия изложил все доступным языком, без специальной терминологии, — профессор говорит очень тихо. — Игровой, якобы художественный характер акции не позволяет квалифицировать ее как действия, наказуемые по законодательству. Это, скорее, не моя компетенция, но я решился на такую трактовку. В то же время акция является выражением резко отрицательной оценки главы государства. В правовом отношении не имеет значения, художественный перформанс или пропагандистская статья — если объектом отрицательных оценок является реальное лицо или конкретная социальная группа, то, возможно, есть признаки правонарушения.

Несомненно, задеваются чувства и наносится нравственный ущерб той части российского общества, которая солидаризируется с политикой высших органов власти и искренне поддерживает деятельность президента. В то же время признаков выражения вражды и ненависти по отношению к какой-либо конкретной социальной группе лингвистическим анализом не выявлено.

Я бы назвал это (ролик) скоморошеством, осмеянием».

«Молодая гвардия»

Основной блок свидетелей обвинения, 11 человек, — руководящий состав региональной «Молодой гвардии Единой России».

Они случайно посмотрели ролик «Спецназ задержал Путина» в интернете и испытали моральные страдания.

Игорь Новоселов, руководитель пермского отделения МГЕР, считает, что цель ролика — хайп. «У меня это вызвало негативную реакцию. Ты вносишь вклад в развитие Пермского края, вкладываешь свои силы и личное время, привлекаешь и задействуешь молодежь, а тут просто хотят хайпануть. Надо делом заниматься, а не записывать такие дурацкие ролики», — говорит Новоселов раздраженно. Признает, что обратился в правоохранительные органы не по своей инициативе, но как это произошло, не помнит, «не отложилось в памяти».

Следом за Новоселовым в зал входит молодогвардеец Сергей Швецов. Судья объявляет ему замечание за явку в шортах.

Свидетель Сергей Швецов. Фото: соцсети

«Это что-то типа протеста, который выражен в очень радикальной форме, близкой к вандализму. Я не думаю, что это напрямую их мнение. Сейчас молодые люди, неокрепшие умы насмотрятся чего-то там, абсолютно не разбираясь в ситуации, и принимают сторону людей, которые не несут никакого конструктива.

Ролик оскорбляет не только меня, но и тех, кто голосовал на выборах президента».

Швецов говорит, что акцию они обсуждали в МГЕР коллективно и коллективно же решили пойти в органы. «В полицию ходил вместе с Новоселовым, он знал адрес. Показания свои ни с кем не согласовывал. В «Молодой гвардии» лично не состою и ни к каким партиям не отношусь», — заявляет свидетель.

Швецову указывают, что он входит в региональный штаб МГЕР. «Я ничего там не делаю, я только по документам числюсь. Есть разница: состоять для отчетности в Москву и не исполнять никаких обязанностей? Нужно было 15 человек, людей не хватало, поэтому меня формально включили в руководящий состав. Никаких функций в МГЕР я не исполнял», — объясняет Швецов.

Следующий свидетель — Георгий Балдин. Он сообщает, что с 2019 года состоит в «ЕР», но никакого участия в делах партии не принимает и не знает, откуда у полиции его данные: «Со мной связались и сказали, что раз я негативно отношусь к акции, то могу дать показания».

Балдину сообщают, что он, как и Швецов, входит в состав регионального штаба МГЕР. «Я не давал своего согласия на участие в руководящем штабе «Молодой гвардии», не принимал участия в отчетно-выборной конференции и не был членом МГЕР», — отвечает Балдин.

Никита Важенин. Фото: соцсети

Последний свидетель из молодогвардейцев — Никита Важенин. Не отрицает, что был в политическом движении, но уже там не состоит. Его взгляды изменились. Теперь он скорее отрицательно относится к Владимиру Путину: «Если бы я увидел этот ролик сейчас, я бы не пошел давать показания».

«Это затыкание ртов»

Сторона защиты также представила суду своих свидетелей, посмотревших видеоролик. Они говорили, что поддерживают политику действующего президента, некоторые за него голосовали, но при этом видео «Спецназ задержал Путина» их не оскорбляет.

Защита просила выслушать «своих» экспертов-специалистов из Москвы. Но судья Сыров отказался их удаленно допрашивать, заявив, что у защиты было достаточно времени для обеспечения доставки экспертов на суд в Пермь.

Адвокат Анастасия Шардакова огласила в суде фоноскопическо-психолого-лингвистическую экспертизу барнаульских специалистов, подготовленную АНО «Лингво-Эксперт». Экспертиза говорит, что действия подсудимых не содержат никаких правонарушений. «Там есть выводы, что против каких-либо социальных групп акция и видео «Спецназ задержал Путина» не направлены и что в этом ролике нет оскорбления президента. Судья должен дать оценку и этим выводам экспертов».

По версии обвинения, Владимиру Путину нанесен моральный вред, все свидетели и эксперты обвинения в суде заявили, что акция оскорбляет главу государства, но, считают адвокаты, только сам Путин может однозначно утверждать, оскорбили его действия подсудимых или нет. Поэтому защита просила вызвать в суд президента. Судья Сыров отклонил и это ходатайство: «Сторона защиты не обеспечила явку Владимира Путина на заседание, а также президент РФ не был очевидцем установки инсталляции».

«Это был мой художественный перформанс. Никого я оскорбить не хотел. Это был образ с акцентированием внимания на проблеме. Говорить, что я пропагандирую деструктивное поведение, нельзя, — пояснил в последнем слове Александр Шабарчин. — Моя акция на улице — мой одиночный пикет. У меня есть на него право, закрепленное в законе. Я считаю, что содержание акции и та сборно-разборная конструкция, которую я использовал вместо плаката, никак не должны пресекаться законом. Это было мое личное мнение, построенное на художественных приемах, — аллюзии и гротеске. Я не скрываю, что считаю, что причина многих бед в нашей стране — деятельность президента. Не верю, что сторонники партии «Единая Россия» хотят двигать страну вперед. Большинство из них состоит в партии ради собственного обогащения.

Александр Шабарчин произносит последнее слово. Фото: Александра Семенова / «Новая газета»

Но я никогда не говорил, что их нужно сажать или преследовать, призывов к насилию не было. И тот способ, который я выбрал, был безобидный. Моими целями никогда не были эскалация конфликта и оскорбление разных категорий жителей и социальных групп. Я пытался показать людям, которые так же, как я, видят, что в стране есть проблемы, что они не одни. Более половины молодых людей моего возраста в России, то есть с 18 до 24 лет, хотят уехать из страны. Они не видят своего будущего и процветания государства. Все, что сейчас происходит, — затыкание ртов».

Приговор будет оглашен 18 августа.

Александра Семенова

специально для «Новой»