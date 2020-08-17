Ксения Алферова рассказала о положительных сторонах одиночества

17.08.2020, 7:09, Разное

Советская и российская актриса Ксения Алферова пояснила о влиянии одиночества на жизнь и судьбу человека. В Instagram телеведущая поделилась мыслями о положительном воздействии одиночества на физическое и душевное здоровье.

По словам актрисы, чувство одиночества многие люди относят к отрицательным и негативным эмоциям, но не всегда оно сопряжено с чем-то плохим. Иногда от данного чувства можно получать удовольствие, тогда человек откроет ранее неведомый для себя путь к новым ощущениями и внутренним силам.

Кроме того, чувство одиночества дает понять, где заканчивается личное пространство человека. После определения границ он начнет их бережно охранять и чаще бывать наедине с собой. Порой одиночество позволяет уйти от повседневных проблем или посмотреть на окружающий мир под другим углом, подытожила Алферова.