 

Мэр Гонконга отказалась от почетного титула Кэмбриджского университета

17.08.2020, 7:08, Новости дня

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила отказаться от почетного титула колледжа Вулфсона Кембриджского университета, администрация которого начала выражать озабоченность развитием ситуации в этом специальном административном районе Китая, сообщила в понедельник газета «Стэндард».

«Я добровольно отказалась от почетного звания после того, как узнала, что президент колледжа находится под давлением со стороны некоторых британских политиков и групп, которые хотели аннулировать мой титул», – передает ТАСС слова Лам.

Администрация престижного колледжа сообщила о своей озабоченности ситуацией с соблюдением прав человека и обеспечением свобод в этом автономном районе после принятия в Китае нового закона о защите национальной безопасности в Гонконге. Руководящий совет учебного заведения подтвердил, что собирался в начале сентября вынести на обсуждение вопрос вокруг титула Кэрри Лам, но теперь необходимость в этом отпала.

Отвергая критику по поводу нового закона, руководитель Гонконга заметила, что в Великобритании существует собственный правовой акт в области нацбезопасности с экстерриториальным действием.

Кэрри Лам обучалась в Кембридже в 1982 году по программе, финансируемой правительством Гонконга с целью повышения квалификации госслужащих.

Напомним, 26 июня Соединенные Штаты ввели против Китая так называемые гонконгские санкции, предполагающие введение визовых ограничений против ряда «действующих и бывших должностных лиц Коммунистической партии Китая» за действия в отношении Гонконга и «нарушение прав человека».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Kia показала интерьер нового Kia Carnival

17.07 / На Аляске допустили отправку статуи Баранова в Россию

08.07 / В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи

31.07 / На поддержку семей с детьми в пандемию потратили более 640 млрд рублей

21.07 / В ЕР призвали исходить из интересов граждан при решении о многодневном голосовании

12.08 / В Минске заметили направляющиеся в центр колонны военной техники

05.07 / Себастьян Феттель: машина слишком много теряет на прямых

25.06 / Под Нижним Новгородом глава отделения КПРФ поставил памятник Сталину

14.07 / В Bellingcat назвали фамилию задержанного в Киеве “куратора” боевиков “ДНР”

06.07 / Электронное голосование могут организовать в регионах в День выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска