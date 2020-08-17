 

Парламентские выборы в Новой Зеландии отложили из-за коронавируса

17.08.2020, 7:08, Новости дня

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в понедельник о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября, сообщила газета New Zealand Herald.

По словам главы правительства, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с возобновившимся на территории государства распространением коронавируса, передает ТАСС.

11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда. С 12 августа гражданам Новой Зеландии предписано соблюдать социальную дистанцию, исключить физические контакты с посторонними, а число участников массовых мероприятий ограничено сотней.

Из-за вспышки вызываемого коронавирусом заболевания Ардерн ранее отложила по меньшей мере до 17 августа намеченный на 12 августа роспуск парламента перед выборами.

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

26.06 / Эксперт: Лобков целенаправленно и намеренно нарушил закон

29.06 / Путин поздравил главу Туркмении с днем рождения

03.07 / “Гений единоборств”. Мир спорта скорбит по Абдулманапу Нурмагомедову

31.07 / Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

04.08 / Американский конгрессмен заявил, что Трамп не намерен «мирно» покинуть должность после выборов

27.06 / В Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром

05.08 / КНДР подозревают в успешной разработке ядерных боеголовок

30.07 / Гольдман: В Израиле борьба с коронавирусом передана под управление министерства обороны

02.07 / В Черногории легализованы однополые браки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска