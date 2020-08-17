 

На Балтике зафиксировано необычное погодное явление

17.08.2020, 6:53, Новости дня

Температура воды на Балтийском побережье, вблизи Калининграда, на Куршской косе, достигает 22-23 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха на балтийских курортах дойдет на этой неделе будет высокой.

«Теплая погода на самом западе России, в Калининградской области. В течение недели там будет до 28 градусов. Это связано с антициклональной погодой. Там температура воды на Балтийской побережье – в районе Калининграда, Куршской косы, – в районе 22-23 градусов. Это для Балтики замечательная погода, крайне редкое явление», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Напомним, по Гидрометцентра, температура воздуха в понедельник в Москве поднимется до 22-24 градусов, по области – 20-25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 744 ртутного столба.



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